Jennifer Lopez új sorozatáért licitháborúba kezdtek a streamingszolgáltatók

A Hamupipőke-sorozatért licitháború indult a Disney és az Amazon között. A történet a tündérkeresztanyák szemszögéből meséli el a klasszikus Hamupipőke-mesét, a forgatókönyvet Rachel Shukert írja, aki továbbra is a sorozat vezető producere és showrunnere – írja a Deadaline.com.

1965-ben Lesley Ann Warren volt Hamupipőke (Forrás: Cometoverhollywood.com)

Jennifer Lopez ezúttal producer szerepben

Shukert korábban a Hulu Nine Perfect Strangers (Kilenc idegen) című sorozatnak, valamint a The Handmaid’s Tale (A szolgálólány meséje) című drámának is az executive producere volt, de ő irányította a Netflix The Baby-Sitters Club (A bébiszitter-klub) sorozatát is.

Shukert mellett vezető producerként veszt részt a sorozatban Jennifer Lopez is, aki július 20-án adott látványos koncertet Budapesten, az MVM Dome-ban.

A Skydance Television megállapodást kötött a Concorddal egy eredeti musicalprojektekből álló sorozat fejlesztésére.

A Hamupipőke Rodgers & Hammerstein egyik legnépszerűbb alkotása. Eredetileg televíziós bemutatóra íródott, 1957-ben került adásba, Julie Andrews főszereplésével. Az akkoriban forradalminak számító tévémusicalt Emmy-díjra jelölték, és több mint százmillió néző látta a közvetítést.

Azóta több újrafeldolgozás is készült: 1965-ben Lesley Ann Warren volt Hamupipőke, Ginger Rogers és Walter Pidgeon a királyi pár, míg Celeste Holm alakította a tündérkeresztanyát. 1997-ben Brandy játszotta Hamupipőkét, Whitney Houston a tündérkeresztanyát, Bernadette Peters a mostohát, Whoopi Goldberg a királynét, Jason Alexander pedig Lionel szerepében tűnt fel.