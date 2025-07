Előkerült egy videó Jennifer Lopezről, így töltötte az idejét két koncert között

Jennifer Lopez budapesti koncertje az Up All Night Live in 2025 turné nyolcadik állomása volt, kritikusunk szerint a kirobbanó formában lévő énekesnő a fantáziára keveset bízó, igencsak keskenyre szabott, csillogó bodykban, combcsizmában vérprofin vitte végig a fülledt koreográfiákkal tűzdelt show-t, ugyanakkor a sok esetben előre felvett sávokra való ráéneklés sok esetben volt zavaró, és az énekesnő profizmusa valójában nem engedi igazán közel a közönséget. A koncertről készült fotókat itt lehet megtekinteni: