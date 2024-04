Minőségi zene és finom borok a Balatonon

A rendezvény alapötletét – amely Homola Szabolcs és Valde Orsolya fejéből pattant ki – a jó zene és a minőségi borok találkozásának lehetősége adta. A mindössze ötszáz fős, Füred vonzáskörzetében épült faluban a tömegfesztiválok helyett egy közösségi piknik hangulatát idéző programsorozat várja a zene és a gasztronómia rajongóit, akik napközben a plédeken ejtőzve élvezhetik a természet és a finom ételek-italok örömeit, este pedig a csillagos ég alatt rophatják a táncot a legkiválóbb hazai és külföldi zenekarok koncertjein.

Anastacia is fellép az idei jazzpikniken. Fotó: Peter Svenson

A 12. Paloznaki Jazzpiknik augusztus 1-jétől 3-ig várja a fesztiválozókat. A háromnapos programsorozatra két díva, Izo FitzRoy és Anastacia is érkezik, de színpadra lép majd a Spandau Ballet egykori énekese, Tony Hadley, a The Brand New Heavies, a Son Mieux együttes és a Kraak & Smaak zenekar is, sőt a Morcheeba és az MF Robots számai is felcsendülnek majd a balatoni szőlőhegyen.

Az ifjú tehetségek mindig fontos szerepet játszottak a jazzpikniken, így idén is számos fiatal előadó kap majd fellépési lehetőséget a kisebb, meghittebb hangulatú színpadokon. Ennek köszönhetően többek között a Pálmai Panna és Oláh Krisztián duót is hallhatja majd a közönség.

Folytatódik a szakmai együttműködés a Hangfoglaló programmal, melynek részeként három zenekar érkezik a piknikre: a Gorg & Benzol, a Symbiosis 5, illetve Palágyi Ildikó és zenekara. Rajtuk kívül többek között a dél-amerikai hangzású Claudia Raquel Quintettel is találkozhat majd a közönség. Utóbbi csapat elnyerte a jazzpiknik különdíját a Müpa Jazz Showcase 2024 tehetségbörzén, ennek elismeréseként kapott fellépési lehetőséget a szervezőktől.

A programsorozatot beharangozó sajtótájékoztatón Valde Orsolya, a jazzpiknik alapító-fesztiváligazgatója hangsúlyozta:

A jazzpiknik kiemelt missziója a zenei edukáció, a sokszínűség, a piknik élménytartományának kibővítése. Minden évben próbálunk általunk értékesnek tartott zenei produkciókat elhozni és bemutatni a közönségnek, ilyen a fiatalok körében kevésbé ismert Anastacia, a Son Mieux, az MF Robots és Tony Hadley olyan Spandau Ballet-slágerekkel, amelyek remélhetőleg a harminc feletti korosztálynak és »kisfelnőtteknek« egyaránt örömet okoznak majd

Valde Orsolya, a jazzpiknik alapító-fesztiváligazgatója. Forrás: Paloznaki jazzpiknik

A jazzpiknik szervezői az egyre fiatalodó közönségüknek szeretnének kedvezni az úgynevezett „kisfelnőttjegy” bevezetésével is. Ennek az újításnak köszönhetően kedvezményesen válthatnak belépőt a 2024-es fesztiválra. Ugyancsak ennek a fiatalokat megszólító missziónak részeként indult útjára a Színes falak mögött elnevezésű egyetemi roadshow, amelyben a hazai turisztikai-menedzsment, illetve művészetfókuszú felsőoktatási intézmények hallgatói 2024 tavaszán és nyarán nemcsak abban kapnak betekintést, hogy hogyan áll össze évről évre egy nemzetközi fesztivál, hanem a zenei edukáció részeként új zenei irányzatokkal, előadókkal ismertetik meg őket. A kezdeményezés élén Bekker Dávid fesztivál nagykövet áll.

A jazzpiknik bevételének egy része hagyományosan jótékony célokat szolgál. Idén sem lesz ez másként: folytatódik az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal kötött együttműködés. Újdonságként idén a kék szív installációnál készült fotókat QR-kód segítségével lehet feltölteni egy weboldalra, a nagyszínpad kivetítőjén pedig szív alakban jelennek majd meg. Minden feltöltött fotó után az alapítvány 1000 forintot kap, amit az Autista Mintaház – Diagnosztikai és Terápiás Centrum működtetésére fordítanak.



A Fábián Juli Emlékalapítvánnyal közösen a szervezők a betegséggel küzdő, illetve szociálisan nehéz helyzetben lévő zenészeket támogatják egy július 14-én megrendezendő aukcióval, amelyen Fábián Juli személyes tárgyait, illetve ismert hazai és nemzetközi zenészek relikviáit is elárverezik majd. Erről Lamberger Galina, a Fábián Juli Emlékalapítvány alapítója és kuratóriumi tagja beszélt a sajtótájékoztatón. Fábián Juli édesanyja lapunknak elmondta, hogy az ötlet a kuratórium elnöke, Szepesi Mátyás zenei menedzser fejében már régebben megfogant. Lamberger Galina lapunknak kiemelte, hogy egyebek mellett azért is örül annak, hogy ez a kezdeményezés most végre megvalósulhat, mert így a lányának egykor kedves tárgyak most olyan emberekhez kerülhetnek, akik a jövőben kellőképpen értékelik majd őket.

A hagyományokat követve továbbra is folytatódik a Paloznak Jövőjéért Alapítvánnyal való együttműködést, és idén is támogatják a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai Részlegének sebészeti osztályát. A jazzpiknik fenntarthatósága a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kulcsfontosságú, ezért folytatják a zöldtörekvéseket és a fenntartható megoldásokat. A szelektív hulladékgyűjtést idén is a Zöldövezet Társulással közösen valósítják meg, és a fesztiválon a teljes hulladékmenedzsment környezettudatos szervezése zajlik.

A gyerekek számára is sokféle program lesz elérhető a jazzpikniken, többek között érzékenyítő játékok a Zöldövezet Társulás standján, betonból készült szuvenírtárgyak díszítése a Betonka workshopján, valamint egészségügyi ismeretterjesztés a Bethesda Gyermekkórház kitelepülésén. A nagyszínpad mellett a gyerekréten a Játékos Tudomány várja a kicsiket kreatív, oktató jellegű játékokkal.

A formáció a jazzpikniken is fellép majd. Forrás: Paloznaki jazzpiknik



A sajtótájékoztatón közreműködött a Pénzes Máté és a Zseb formációból Pénzes Máté, Kis Péter és Boros Levente triója, akiket majd a piknik közönsége is hallhat majd. A zenekar az 51 éves Bummm! című LGT-lemez előtt tiszteleg a Na bummm! című anyaggal, amely – mint ők maguk fogalmaznak – az 1973-as album feldolgozása, átdolgozása, szétdolgozása, gondatlanságból elkövetett újragondolása.

Ez a rendezvénysorozat az elnevezésében is szerepelő jazz kifejezést nem szoros műfaji meghatározásként, sokkal inkább egyfajta zenei minőségként használja. A mi lemezünk sem egy hagyományos értelemben vett jazzlemez, de az volt a cél, hogy olyan kimagasló minőséget produkáljon, amit a jazzpiknik zenei palettája is képvisel. Örülünk annak, hogy a szervezők úgy látták, hogy mi is beleférünk, ebbe a kategóriába

– nyilatkozta lapunknak Pénzes Máté, hozzátéve, hogy a jazzpiknik egyik jelentőségét abban látja, hogy ott a közönség nem arra vágyik, hogy a rádióból ismert slágereket hallja élőben, hanem arra, hogy valami újdonságot fedezhessen fel. – Itt nyugodtan lehet improvizálni, kipróbálni új, akár kísérleti dolgokat, mert itt olyan közeg gyűlik össze, amelyik erre nyitott és tudja is értékelni – hangsúlyozta a zenész.