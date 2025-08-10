Menczer Tamás kitette az asztalra a kártyáit + videó

– A teljes választókörzetembe több mint hatvanmilliárd forint érkezett, mióta képviselőjelöltként megkezdtem a munkámat, és a választók megtiszteltek a bizalmukkal – mondta el Menczer Tamás, a solymári körforgalom átadóján. Hozzátette:

a hátralévő nyolc hónapra is van egy fejlesztési listája.

– Dolgozom azon, hogy minden fejlesztés,

köztük a solymári sportpálya, a ciklus hátralévő részében megvalósuljon.

Láthatják, tárgyalok a miniszterelnökkel – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Hozzátette, Orbán Viktor nem könnyű tárgyalópartner, de szereti és nagyra becsüli a budakörnyéki embereket.

Egyelőre a tárgyalásokról annyit tudok elárulni, hogy az esélyeim talán ott sem rosszak. Bízom abban tehát, hogy a hátralévő időszakban még nagyjából kétmilliárd forint értékben számos települést érintően a régóta várt fejlesztéseket meg tudjuk valósítani. Akkor fogom biztosra mondani, amikor odajutunk, de a munkát ezzel kapcsolatban végzem

– zárta Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)