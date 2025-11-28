FradiFenerbacheEurópa-ligaKubatov Gáborbravúr

Kubatov Gábor csodáról beszélt, és a számok is igazolják a Fradi nagy bravúrját

Immár az ötödik fordulót rendezték az Európa-liga alapszakaszában, és a Ferencváros az Isztambulban, a török sztárklub, a Fenerbache ellen elért 1-1-es döntetlent követően is veretlen, ráadásul továbbra is a rögtön nyolcaddöntőt érő hatodik helyen várja a folytatást. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor ezúttal kis híján örömében sírta el magát, a közösségi médiában posztolt videójában Magyarország büszkeségének nevezte az FTC-t. Ha megnézzük a meccs statisztikai adatait, bátran kijelenthetjük, igazi bravúrt értek el a zöld-fehérek az isztambuli pokolban.

Molnár László
2025. 11. 28. 9:26
A Fradi a rendkívül gólerős támadójának, Varga Barnabásnak vezetésével remekel az Európa-liga alapszakaszában
A Fradi a rendkívül gólerős támadójának, Varga Barnabásnak vezetésével remekel az Európa-liga alapszakaszában Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Akár még nagyobb bravúrt is elérhetett volna az FTC, hiszen Varga Barnabás fejesével percekig vezetett a Fenerbahce otthonában a második félidőben, végül 1-1-gyel ért véget a találkozó az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. Ugyan a meccs vége kissé botrányosra sikeredett – a törökök két piros lapot is begyűjtöttek, és a mérkőzés végén a játékvezetőt is megrohamozták –, ám legyünk büszkék a magyar bajnokra, hiszen a Fradi a csütörtöki egy pontjával újabb fontos lépést tett a továbbjutás felé, és még mindig él a remény, hogy az első nyolcban zárjanak a zöld-fehérek, hiszen jelenleg veretlenül, a hatodik pozícióban várják a folytatást.

A Fradi játékosai és edzőjük, Robbie Keane joggal ünnepeltek a Fenerbache elleni meccs végén
A Fradi játékosai és edzőjük, Robbie Keane joggal ünnepeltek a Fenerbache elleni meccs végén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Ferencváros első embere a múlt szombati, Nyíregyháza elleni 3-1-es vereséget követően meglehetősen indulatos posztot rakott ki a közösségi oldalára, melyet aztán másnap egy hasonlóan szomorú követett. Ám ezúttal szó sem volt bánkódásról, és Kubatov Gábor az isztambuli stadionból, a lefújást követően igencsak csillogó szemmel jelentkezett, és a majdnem kibuggyanó könnyek ezúttal az örömét fejezték ki.

– Na, mi újság? A török bajnokesélyes otthonában ilyen meccset játszani felemelő érzés volt. Mindent köszönök a vendéglátóinknak, de elsősorban a minket elkísérő szurkolóknak, az edzőinknek, a csapatnak ezt az élményt. Ma egy igazi büszkesége voltunk Magyarországnak. Azért ez micsoda érzés? Veretlenül állunk a csoportunkban, azt is mondhatnánk, hogy ez kis csoda. De nem, ez nagy csoda volt, szerintem még jobbak is voltunk. Azért is, akkor is hajrá, Ferencváros! – mondta látható büszkeséggel Kubatov Gábor.

Kubatov Gábor ezúttal örömében posztolt kétszer is a Fradi bravúros isztambuli pontszerzését követően
Kubatov Gábor ezúttal örömében posztolt kétszer is a Fradi bravúros isztambuli pontszerzését követően. Forrás: Facebook/Kubatov Gábor

A Fradi elnöke aztán még egyszer bejelentkezett, már Budapestről, amikor a csapat hajnalban leszállt Ferihegyen. Mint írta, alvás nem sok volt, de ezt így ki lehet bírni. A csapat a hétvégén a hazai bajnokságban lép pályára, a zöld-fehérekre vasárnap igazi rangadó vár a Puskás Akadémia otthonában. Az este 19.30-kor kezdődő mérkőzésnek a három ponton túl az is a tétje a zöld-fehérek esetében, hogy a felcsútiak otthonában képesek lesznek-e visszavágni az augusztus 16-án hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereségért.

Varga Barnabás fejjel szerzett gólt a Fenerbahce ellen, a Fradi csatárára pedig külön készült Domenico Tedesco
Varga Barnabás fejjel szerzett gólt a Fenerbahce ellen, a Fradi csatárára pedig külön készült Domenico Tedesco. Fotó: Anadolu

A statisztika is bizonyítja, a Fradi igazi bravúrt ért el Isztambulban

Amikor augusztusban elkészítették az Európa-liga alapszakaszának sorsolását, az ellenfelek ismeretében a legtöbb szakértő és szurkoló úgy vélte, a Ferencváros zsinórban negyedik alkalommal is megélheti a tavaszi, egyenes kieséses szakaszt. Ám arra nem sokan fogadtak volna, hogy öt fordulót követően az egyből nyolcaddöntőt érő hatodik helyen áll majd a Ferencváros veretlenül, ráadásul úgy, hogy háromszor idegenben kellett pályára lépnie.

A Ferencváros eredményei az Európa-liga alapszakaszában:

  • 09. 25. Viktoria Plzen 1-1 (otthon)
  • 10. 02. Genk 1-0 (idegenben)
  • 10. 23. Salzburg 3-2 (idegenben)
  • 11. 06. Ludogorec 3-1 (otthon)
  • 11. 27. Fenerbache 1-1 (idegenben)
  • Öt meccs, három győzelem, két döntetlen, 11 pont – 6. hely a tabellán

A zöld-fehéreknek a továbbjutás már-már megvan, ám evés közben megjött az étvágy, és mindenki arról beszél, hogy a Fradi azonnal a nyolcaddöntőbe is juthat. Ráadásul két hazai meccs következik, hiszen december 12-én a skót Glasgow Rangers, míg 2026. január 22-én a görög Panathinaikosz lesz a Fradi ellenfele a Groupama Arénában, míg az alapszakaszt az angol Nottingham ellen zárja idegenben január 29-én. Ha a két hazai meccsét megnyerné a Ferencváros, szinte borítékolható, hogy a tabella első nyolc helyének valamelyikén végez.

A találkozó statisztikája alapján megállapítható, hogy a zöld-fehérek ugyan bravúros, de megérdemelt döntetlent értek el Isztambulban a török bajnokesélyes ellen.

Fenerbache–Ferencváros 1-1 

  • várható gólok (xG) 1.33 – 0.68
  • labdabirtoklás: 66% – 34%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 19/6 – 5/1
  • nagy helyzetek: 1 – 2
  • szögletek: 7 – 4
  • passzok: 89%-os hatékonyság (587-ből 520 jó) – 75% (293/221)
  • szabálytalanságok: 7 – 17
  • szerelések: 57%-os hatékonyság (12 sikeres 21 kísérletből) – 59% (10/17)
  • beívelések: 21%-os hatékonyság (3 sikeres 14 kísérletből) – 36% (5/14)
  • megnyert párharcok: 52 – 43
  • labdaszerzés: 5 – 6
  • védések: 0 – 5

A legutolsó számadat kissé csalóka, ugyanis a Fenerbache kapusának valóban nem volt védése, ám ha Yusuf valamivel szerencsésebb az első félidőben, akkor nem két kapufával, hanem két góllal zárja az első 45 percet. Igaz, védése akkor sem lenne a törökök hálóőrének. A többi statisztikai adat miatt sem kell szégyenkeznie a Fradinak, hiszen a labdabirtokláson és a kapura lövéseken kívül mindenben felvette a versenyt a török csapattal.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

