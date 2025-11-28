Kubatov Gábor csodáról beszélt, és a számok is igazolják a Fradi nagy bravúrját

Akár még nagyobb bravúrt is elérhetett volna az FTC, hiszen Varga Barnabás fejesével percekig vezetett a Fenerbahce otthonában a második félidőben, végül 1-1-gyel ért véget a találkozó az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. Ugyan a meccs vége kissé botrányosra sikeredett – a törökök két piros lapot is begyűjtöttek, és a mérkőzés végén a játékvezetőt is megrohamozták –, ám legyünk büszkék a magyar bajnokra, hiszen a Fradi a csütörtöki egy pontjával újabb fontos lépést tett a továbbjutás felé, és még mindig él a remény, hogy az első nyolcban zárjanak a zöld-fehérek, hiszen jelenleg veretlenül, a hatodik pozícióban várják a folytatást.

A Fradi játékosai és edzőjük, Robbie Keane joggal ünnepeltek a Fenerbache elleni meccs végén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Ferencváros első embere a múlt szombati, Nyíregyháza elleni 3-1-es vereséget követően meglehetősen indulatos posztot rakott ki a közösségi oldalára, melyet aztán másnap egy hasonlóan szomorú követett. Ám ezúttal szó sem volt bánkódásról, és Kubatov Gábor az isztambuli stadionból, a lefújást követően igencsak csillogó szemmel jelentkezett, és a majdnem kibuggyanó könnyek ezúttal az örömét fejezték ki.

– Na, mi újság? A török bajnokesélyes otthonában ilyen meccset játszani felemelő érzés volt. Mindent köszönök a vendéglátóinknak, de elsősorban a minket elkísérő szurkolóknak, az edzőinknek, a csapatnak ezt az élményt. Ma egy igazi büszkesége voltunk Magyarországnak. Azért ez micsoda érzés? Veretlenül állunk a csoportunkban, azt is mondhatnánk, hogy ez kis csoda. De nem, ez nagy csoda volt, szerintem még jobbak is voltunk. Azért is, akkor is hajrá, Ferencváros! – mondta látható büszkeséggel Kubatov Gábor.

Kubatov Gábor ezúttal örömében posztolt kétszer is a Fradi bravúros isztambuli pontszerzését követően. Forrás: Facebook/Kubatov Gábor

A Fradi elnöke aztán még egyszer bejelentkezett, már Budapestről, amikor a csapat hajnalban leszállt Ferihegyen. Mint írta, alvás nem sok volt, de ezt így ki lehet bírni. A csapat a hétvégén a hazai bajnokságban lép pályára, a zöld-fehérekre vasárnap igazi rangadó vár a Puskás Akadémia otthonában. Az este 19.30-kor kezdődő mérkőzésnek a három ponton túl az is a tétje a zöld-fehérek esetében, hogy a felcsútiak otthonában képesek lesznek-e visszavágni az augusztus 16-án hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereségért.