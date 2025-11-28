Szerény javaslat háború esetére

Fabien Mandon, a francia hadsereg vezérkari főnöke a minap kijelentette: „Háború várható. El kell fogadnunk, hogy ez áldozatokkal járhat. Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.”

Megértettük.

És lenne egy szerény javaslatunk a franciáknak, de nemcsak nekik, hanem a szintén háborúra készülődő németeknek és az összes háborúra készülődő idióta uniós vezetőnek: tessék minél előbb bevonultatni és kiképezni a migránsokat. Hiszen, mint tudjuk, ők kezüket-lábukat törik, hogy bebizonyítsák, mennyire jó, odaadó, elkötelezett és hűséges polgárai az őket befogadó országnak. Ím, itt az ideje a bizonyításnak. Be kell őket vonultatni, és ki kell képezni. Fegyvert még azért ne adjanak a kezükbe, annyira még nem jó, odaadó, elkötelezett és hűséges állampolgárok, így még valami más jutna eszükbe.

A fegyver ráér akkor, amikor majd kitör az idióta uniós vezetők által oly hőn áhított háború. Na, akkor kell a migránsokat fegyverrel azonnal a frontra szállítani, ahol bizonyíthatnak. Ha már, ugye, hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy elveszíthetjük a gyermekeinket. Hát akkor legyenek a migránsok az első gyermekeink. Arról nem is beszélve, hogy a gazdasági áldozatok is jelentős mértékben csökkennének.

