Hitler nyert a választáson

Politician named Adolf Hitler Uunona wins Namibia local election. pic.twitter.com/aHSeNbPR4v — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) November 27, 2025

„Csak amikor felnőttem, akkor jöttem rá: ez az ember az egész világot le akarta igázni” — mondta Uunona. „Nekem semmi közöm ezekhez a dolgokhoz.”

Elmondta, hogy apja nevezte el a holokausztért felelős hírhedt náci vezetőről. Uunona azonban megjegyezte, hogy „valószínűleg nem értette”, mit jelent a név.

„Gyerekként teljesen normális névnek láttam” — mondta Uunona. „Ez nem jelenti azt, hogy olyan lenne a jellemem, mint Adolf Hitleré, vagy hogy hasonlítanék Adolf Hitlerre” — mondta egy külön interjúban a namíbiai sajtónak.

A mindennapokban Adolf Uunona néven ismert, de azt mondja, nem tervezi megváltoztatni a nevét, mert már túl késő.

A balközép SWAPO párt a namíbiai felszabadítási mozgalomból nőtt ki. Antikolonialista politikát folytat, beleértve a fehér kisebbségi uralom elutasítását. Az utóbbi években a párt a centrum és a piacorientált irány felé mozdult el.