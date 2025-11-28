Menczer a Tisza terveiről: Kell a pénz Ukrajnának, ez egy brüsszeli parancs

– A háború folytatásához pénz kell, és Brüsszelnek nincs pénze. Ezért mondja azt von der Leyen, hogy adjanak pénzt a tagállamok. És erre válaszolt Orbán Viktor, hogy mi nem adunk, majdnem máshogy mondtam, mi nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnába, de a Tisza Párt az odaadná – magyarázta Facebook-oldalán közzétett videójában Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elmondta, hogyan nyer értelmet ezzel összefüggésben a Tisza Párt nemrégiben kiszivárgott brutális megszorítócsomagja is. – Miért akarnak több ezer milliárd forintot elvenni a családoktól és a magyar vállalkozásoktól? Azért, mert kell a pénz Ukrajnának. Ez egy brüsszeli parancs – tisztázta Menczer. Hozzátette:

A lóvét elvenni a magyaroktól, brüsszeli parancsra benyomni Ukrajnába és benyomni a háborúba. Természetesen Orbán Viktor, a magyar kormány és a Fidesz–KDNP ezt elutasítja.

