Budapesti koncerten kapták el a három románt, akik végiglopkodták a német zenekar teljes turnéját + videó

Budapesten fogták el azt a háromfős román társaságot, amely az Electric Callboy európai turnéján rendszeresen kifosztotta a rajongókat. A német electro-metalcore zenekar az MVM Dome-ban adott fergeteges koncertet (az erről szóló beszámolónk itt olvasható), ahol a tolvajok ezúttal is mobiltelefonokat loptak a bulizóktól. Az akcióról szóló felvételt cikkünk végén lehet megtekinteni.

Az Electric Callboy fergeteges koncertet adott az MVM Dome-ban (Fotó: Máté Éva)

A zsebes bandát az Electric Callboy budapesti koncertjén kapcsolták le

Miután európai rendőrségek jelezték, hogy ugyanaz a zsebes banda több helyszínen is lopásokat követett el, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi osztálya külön akciócsoportot állított fel, hogy a magyarországi koncerten tetten érjék az elkövetőket – olvasható az police.hu-n.

A BRFK közleménye szerint a helyszín üzemeltetői és biztonsági szolgálata is segítette a nyomozók munkáját. A civil ruhás rendőrök hamar kiszúrtak három férfit, akik összehangoltan dolgoztak: egyikük takarta a többieket, míg társaik a táncolók farzsebéből húzták ki a telefonokat, amelyeket aztán egyikük a ruhájába rejtett.

A rendőrök megvárták, amíg a tolvajok elhagyták a tömeget, majd a parkolóban elfogták őket. A ruházat átvizsgálásakor az egyik férfi elasztikus alsóneműjéből 12 ellopott, alufóliába csomagolt mobil került elő – feltehetően azért, hogy ne legyenek bemérhetők.