Electric Callboy budapesti MVM Dome BRFK koncert

Budapesti koncerten kapták el a három románt, akik végiglopkodták a német zenekar teljes turnéját + videó

A budapesti Electric Callboy-koncerten civil nyomozók csaptak le arra a háromfős román zsebtolvajbandára, akik már az együttes több európai fellépésén is kifosztották a rajongókat. A BRFK célzott akcióval várta őket az MVM Dome-ban, így az Electric Callboy koncertjéről senki sem távozott csalódottan.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 14:39
Miközben a közönség az Electric Callboy előzenekarának, az Wargasm együttes énekesnőjére figyelt, a zsebtolvajok már munkához láttak a tömegben. Fotó: Máté Éva
Miközben a közönség az Electric Callboy előzenekarának, az Wargasm együttes énekesnőjére figyelt, a zsebtolvajok már munkához láttak a tömegben. Fotó: Máté Éva
Budapesten fogták el azt a háromfős román társaságot, amely az Electric Callboy európai turnéján rendszeresen kifosztotta a rajongókat. A német electro-metalcore zenekar az MVM Dome-ban adott fergeteges koncertet (az erről szóló beszámolónk itt olvasható), ahol a tolvajok ezúttal is mobiltelefonokat loptak a bulizóktól. Az akcióról szóló felvételt cikkünk végén lehet megtekinteni.

Az Electric Callboy fergeteges koncertet adott az MVM Dome-ban (Fotó: Máté Éva)

A zsebes bandát az Electric Callboy budapesti koncertjén kapcsolták le

Miután európai rendőrségek jelezték, hogy ugyanaz a zsebes banda több helyszínen is lopásokat követett el, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi osztálya külön akciócsoportot állított fel, hogy a magyarországi koncerten tetten érjék az elkövetőket – olvasható az police.hu-n.

A BRFK közleménye szerint a helyszín üzemeltetői és biztonsági szolgálata is segítette a nyomozók munkáját. A civil ruhás rendőrök hamar kiszúrtak három férfit, akik összehangoltan dolgoztak: egyikük takarta a többieket, míg társaik a táncolók farzsebéből húzták ki a telefonokat, amelyeket aztán egyikük a ruhájába rejtett.

A rendőrök megvárták, amíg a tolvajok elhagyták a tömeget, majd a parkolóban elfogták őket. A ruházat átvizsgálásakor az egyik férfi elasztikus alsóneműjéből 12 ellopott, alufóliába csomagolt mobil került elő – feltehetően azért, hogy ne legyenek bemérhetők.

A Zseblopási Alosztály nyomozói a 25, 36 és 41 éves román állampolgárokat lopás bűntettével gyanúsították meg, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

