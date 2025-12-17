buck rogerselhunytszínész

Megható üzenettel búcsúzott az élettől és rajongóitól az ismert amerikai színész

Elhunyt 82 éves korában Gil Gerard amerikai színész, aki William „Buck” Rogers szerepében vált ismertté a Buck Rogers a 25. században című sci-fi sorozatban az 1970-es évek végén. Halálhírét szerdán közölte menedzsere, Tina Presley Borek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 20:40
Gil Gerard a Buck Rogers és a 25. század című sci-fi sorozatban Forrás: www.hollywoodreporter.com
Borek szerint Gil Gerard kedden hunyt el egy idősotthonban daganatos betegségben. 

Gil Gerard
Gil Gerard 82 éves volt (Forrás: Wikipédia)

Felesége, Janet Gerard a színész rajongónak hátrahagyott üzenetét osztotta meg a Facebookon: 

ne vesztegessétek az időt olyasmivel, ami nem lelkesít vagy hoz szeretetet. Találkozunk majd valahol a kozmoszban.

„Életem lenyűgöző utazás volt” – írta Gerard bejegyzésében.

A lehetőségek, amelyeket kaptam, az emberek, akikkel találkozhattam, és a szeretet, amit kaptam és adhattam a bolygón töltött 82 évem során, mély elégedettséggel töltenek el

– fűzte hozzá.

Gerard William „Buck” Rogers szerepét játszotta a sorozat két évadjában 1979-től 1981-ig. Karrierje során több sorozatban és mozifilmben is feltűnt, így a 2007-es Trópusi atomviharban is, ahol ismét Erin Gray oldalán lehetett látni, aki Wilma Deering szerepét alakította a Buck Rogers a 25. században.

A színész nyíltan beszélt drog- és alkoholfüggőségeiről, valamint túlzásba vitt kényszerevéséről is egy róla készült dokumentumfilmben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

