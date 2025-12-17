Megható üzenettel búcsúzott az élettől és rajongóitól az ismert amerikai színész

Borek szerint Gil Gerard kedden hunyt el egy idősotthonban daganatos betegségben.

Gil Gerard 82 éves volt (Forrás: Wikipédia)

Felesége, Janet Gerard a színész rajongónak hátrahagyott üzenetét osztotta meg a Facebookon:

ne vesztegessétek az időt olyasmivel, ami nem lelkesít vagy hoz szeretetet. Találkozunk majd valahol a kozmoszban.

„Életem lenyűgöző utazás volt” – írta Gerard bejegyzésében.

A lehetőségek, amelyeket kaptam, az emberek, akikkel találkozhattam, és a szeretet, amit kaptam és adhattam a bolygón töltött 82 évem során, mély elégedettséggel töltenek el

– fűzte hozzá.

Gerard William „Buck” Rogers szerepét játszotta a sorozat két évadjában 1979-től 1981-ig. Karrierje során több sorozatban és mozifilmben is feltűnt, így a 2007-es Trópusi atomviharban is, ahol ismét Erin Gray oldalán lehetett látni, aki Wilma Deering szerepét alakította a Buck Rogers a 25. században.

A színész nyíltan beszélt drog- és alkoholfüggőségeiről, valamint túlzásba vitt kényszerevéséről is egy róla készült dokumentumfilmben.