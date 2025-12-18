Jobbról balra

A Mandiner birtokába került egy hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin jellemszínész és Tisza-politikus ilyeneket mond: „Örülnék, ha, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, agilis baloldali tömörülés. Azt is szeretném, ha ez egy kőkemény munkáspárt lenne.” Hősünk visszasírja a 2009-es Bajnai-időszak „köznyugalmát”. (A közelmúlt egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának esztendejét.) A felvétel nem sokkal azután hangzott el, hogy napvilágra kerültek Magyar Péter brutális megszorító elképzelései.

Megjegyzem, a magát meggyőződéses jobboldalinak tartó nejlonmessiás azt a Jámbor Andrást is ájult hívei között tudhatja, aki jó kapcsolatot ápol Bajnai Gordon datadatos világával. A csöves külsejű Jámbor szerint a Tisza „balosabb politikai ajánlat”, mint a 2022-es ellenzéki összefogás volt: „Az én feladatom, hogy le legyen váltva a rendszer, s a balosabb, a társadalmi igazságosságot szolgáló programelemeket a felszínen tartsam.”

Bajnai? Miért ne? Megnyerő külsejű, joviális személyiség, halkan, indulatok nélkül beszél, kerek mondatokban fogalmaz, járása dallamos, libáit leszámítva nőügyeiről nem tudni, interjú közben nem piszkálja az orrát (csak idegesítően pislog, de azt meg lehet szokni).

Pár éve egy háromoldalas elemzésben azt fejtegette, hogyan rohan vesztébe az orbáni Magyarország. Emlékeztetett, amikor ő állt a kormány élén, a nemzetgazdaság stabilan tartotta az egyensúlyi mutatókat, minden stimmelt.

Csak hát a rászedett választók bekapták a horgot, a Fidesz igájába dőltek, a radikális populizmust választották, nem pedig a naprakész, szakértő baloldalt. Ő azonban – tette hozzá – jőni fog, ha jőni kell.

Borítókép: Nagy Ervin és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

