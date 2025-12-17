Diplomáciai bravúr kellett az István, a király horvátországi bemutatójához

Hogy Csóti György, a lapunkban is publikáló rendszerváltó politikus, volt zágrábi magyar nagykövet véletlenül jelentette meg épp karácsonyra Salamon bácsi, a redőnyárus című új könyvét, azt nem tudni. Mindenesetre kiváló volt az időzítés. A Kairosz Kiadónál megjelent kötet ugyanis nagymértékben a reményről és az erényekről szól. Ilyen könyvet csak egy mélyen hívő úriember tud megírni.

Csóti György, a könyv szerzője Forrás: MN

A Huszadik századi magyar történetek alcímet viselő, képmelléklettel is ellátott könyv több izgalmas tükörcserepet villant fel a távoli és a közelmúltból, valamint az ’56-os forradalom és szabadságharc napjaiból is. Az elbeszélések java pedig szorosan kapcsolódik a szerzőhöz, az általa megéltekhez, így

rengeteg közéleti kulisszatitokra derül fény az oldalakon.

István, a király és diplomácia

Az egyik legérdekfeszítőbb sztori az István, a király rockopera 2003-as horvátországi bemutatójához kapcsolódik. Csóti ugyanis emberfeletti diplomáciai kitartásról tett tanúbizonyságot azzal, hogy horvátországi magyar nagykövetként – közvetlenül mandátuma lejárta előtt, és már a hazai baloldali kormányzás alatt – mégis tető alá hozta a magyar szuperprodukció pulai megvalósítását. Ép ésszel felfoghatatlan, milyen hullámvölgyeken ment keresztül, bár csöppnyi panaszt sem olvashatunk sorai között. Ellenben minden segítőjéről megemlékezik, ahogy arról is, hogyan bírta rá őket a nagyszabású kalandra.

Aki ismeri Csóti cikkeit, munkásságát, jól tudja, hogy a határon túlra került területek, s nemzetrészek ügye iránt érzékeny és tenni akaró emberről van szó. Olyanról, aki már a 70–80-as évek román soviniszta poklában is átjárt Erdélybe. És biza, felkapaszkodott az esztenákra is, ahol nemcsak kiváló báránysültet és juhsajtot talált, hanem életre szóló barátságokat is.

Nem véletlenül bízta rá az MDF 1989-ben a romániai segélyszállítmányok célba juttatását a forradalom idején.

Abban a jelenben, ahol az ellenzék megpróbál mindent, hogy eltávolítsa egymástól az anyaországit és a külhonit, üdítő olvasni azokat az oldalakat, amelyeken Csóti megvallja magától értetődő ragaszkodását azok iránt, akik a határmódosítás és az etnikai vegzálás ellenére mindmáig megmaradtak magyarnak.