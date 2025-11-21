Magyar történelmi székhelyet támad a román önkormányzat Nagyváradon – exkluzív interjú

– Újabb fordulópont várható november 25-én a nagyváradi premontrei rend kilakoltatási ügyében. Mire készülhet az aznapi tárgyaláson a váradi önkormányzat?
– Pontosan látom, mit akarnak. Ugyanazt, amit eddig is: azonnali hatállyal ki akarnak lakoltatni a saját rendi és kormányzati székhelyemről, hogy teljes ellenőrzést szerezzenek az ingatlan felett, maradandó kárt okozzanak a prépostságnak, és kerülő úton megszabaduljanak tőlem mint útjukban álló, nemkívánatos paptól.
A tét azonban messze nem az én személyes sorsom, hanem az, hogy egy nyilvánvalóan törvénytelen helyzetet rá lehet-e erőszakkal kényszeríteni az egyházra és a helyi közösségre.
Számomra november 25-én nem az a kérdés, mit akar a polgármesteri hivatal – azt évek óta a saját bőrömön tapasztalom. A valódi kérdés az, mit kezd a nagyváradi bíróság Románia saját törvényeivel. Kimondja-e, hogy egy jogi személy székhelye nem „postafiók”, amelyet helyi önkormányzati határozattal tetszés szerint arrébb lehet tolni; hogy egy kolostor és rendház nem „egy szoba egy iskolaépületben”, hanem egyházi székhely és kormányzati központ, ugyanúgy, mint bármelyik püspöki palota; és hogy egyetlen városi apparátusnak sincs joga beleszólni abba, hol éljen, honnan szolgáljon egy főpap vagy rendfőnök. Vagy ezzel szemben úgy tesz, mintha mindez nem lenne leírva sem a román alkotmányban, sem a polgári törvénykönyvben, sem abban a törvényben, amely a Római Katolikus Egyház kánonjogát és belső rendjét állami elismeréssel illeti.
Nem én találtam ki, hogy az egyházi székhely sérthetetlen, a kánonjog ezt világosan mondja. A kulturális örökséget és a „szent örökséget” a nemzetközi jog is védi.
Ami ebben az ügyben különösen fájdalmas, az az, hogy itt már nem lehet jóhiszeműségről vagy tájékozatlanságról beszélni. A nagyváradi önkormányzat saját irataiból, vagyonleltáraiból, határozataiból tűélesen kiolvasható, hogy az önkormányzati igény mögött nincs érvényes tulajdonszerzési jogcím. Aki mindezek után is úgy tesz, mintha lenne, az nem egyszerűen téved, hanem tudatosan nem akar tudomást venni arról, amit a saját dokumentumai világosan kimondanak. A jog ezt nevezi „szándékos vakságnak”.
Ebben a helyzetben az én kötelességem nem az, hogy beletörődjem a nagyobb erő logikájába, hanem az, hogy kimondjam: amit ma Nagyváradon látunk, az egy egyházi székhely ellen végrehajtott einstand, amelyet sem a román jog, sem a kánonjog, sem a vallásszabadságot védő nemzetközi normák nem ismernek el jogszerűként.
Bezzegromániában tényleg bármi megtörténhet?
– Ha a városnak nincs egyáltalán semmilyen tulajdonjoga, akkor hogyan történhet meg az, hogy tulajdont próbálnak formálni egy egyházi épületrészre?
