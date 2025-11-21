Magyar történelmi székhelyet támad a román önkormányzat Nagyváradon – exkluzív interjú

– Nacsa Lőrinc államtitkár nyilatkozata számomra két dolgot tett világossá. Először is azt, hogy kívülről is látják: ez az ügy nem egy „helyi konfliktus”, hanem egy egész közösség jövőjét érintő támadás. Jólesett, hogy nem udvariassági gesztust kaptunk, hanem egy egyenes mondatot: igazságtalanság történik, és ezt nem hagyják szó nélkül. Másodszor azonban azt is értem és ezzel teljesen tisztában vagyok, hogy ebben a helyzetben a célkeresztben nem a magyar állam, nem a közösség, hanem én állok. Nekem kell kiállnom, nekem kell viselnem a felelősséget, mert ez az én székhelyem, az én örökfogadalmam, az én rendi és kormányzati kötelességem.

Budapest nem vívhatja meg helyettünk ezt a harcot, de az sokat jelent, hogy nem egyedül állunk a pályán.

A támogatás iránya tehát világos: nem helyettünk lépnek, hanem mellettünk, és ennyi éppen elég ahhoz, hogy az ember tudja, nincs teljesen magára hagyva abban a küzdelemben, amelynek a terhét neki kell hordoznia.

Veszélyes precedenst teremthet a nagyváradi polgármesteri hivatal önkénye

– A napokban a Ziua című lapban egy román jogi szakember, Valer Marian is megtörte a hallgatást a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság ügyében, aki elemzésében erősen kiosztotta a helyzetért felelős Ilie Bolojant, Várad egykori polgármesterét, a jelenlegi román kormányfőt. Ezek szerint a román közvéleményt is megérintette a téma?

– Természetesen. A román közvéleményt is érinti és megérinti ez az ügy, mert pontosan látják, hogy itt egy vörös vonalról van szó. Ha ma egy pápai joghatóság alatt álló, közel kilencszáz éve működő rendház esetében meg lehet próbálni egy ilyen önkényes kilakoltatást, akkor holnap bárkivel meg lehet tenni ugyanezt. Innen nézve ez már rég nem „a premontreiek ügye”, hanem annak a kérdése, hogy Romániában meddig tart az intézményi sérthetetlenség, és meddig állnak ellen a politikai nyomásnak azok a helyek, amelyek elvben a jog által védettek.

A nagyváradi híveket is érinti a kilakoltatás réme. Forrás: Facebook/Váradhegyfoki Premontrei Prépostság

Valer Marian írása azért volt fontos, mert román szakemberként mondta ki: itt nem joggyakorlat, hanem jogellenes precedens előkészítése zajlik. Ha velem, egy prépost-prelátussal ezt meg lehet tenni a saját székhelyemen, akkor mi állítja meg holnap egy másik vallási vezető, egy civil szervezet, egy történelmi intézmény kilakoltatását?

A közvélemény pontosan érzi, hogy itt nem csupán egy ingatlan ügye forog kockán, hanem az, hogy egy helyi hatalom meddig mer elmenni.

Ezért is vált ez az ügy román oldalon is érzékennyé: mert mindenki tudja, hogy a precedens működik. Ha most átmegy, akkor bárki sorra kerülhet. És éppen ezért kell ma világosan beszélni.

– Még mindig „magányos harcosnak” érzi magát? A kilakoltatási ügy mellett még ma sem zárultak le premontrei rend erdélyi restitúciós ügyei.

– Nem, nem vagyok egyedül. Egyházi szolgálatban ezt a szót, „egyedül”, amúgy sem használjuk abban az értelemben, ahogyan a hétköznapi beszédben szokták. Egy szerzetes, egy pap mindig küldetésben él: nem magánemberként, nem „vállalkozóként”, hanem az egyház, a közösség és a hivatása nevében. Aki ilyen küldetést kap, az nem a saját erejére támaszkodik, hanem arra az ígéretre, hogy a kegyelem nem hagyja magára az embert ott, ahol a kötelessége van.

A rend előző nemzedékei bízták rám 1999-ben, hogy folytassam, amit ők elkezdtek. Az egyház küldött ebbe a szolgálatba. A közösségért felelek, nem saját magamért. Azt szeretném, ha egyszer majd úgy emlékeznének erre az időszakra és talán rám is, mint valakire, aki a helyén maradt akkor is, amikor ez nehéz volt, és aki józansággal, érvekkel és lelkiismerettel próbálta megvédeni azt, ami nem az övé, hanem az egyházé. Ennél többet nem is kívánok.

Borítókép: A létében veszélyeztetett premontrei rendház és templom Nagyváradon (Fotó: Balázs D. Attila)