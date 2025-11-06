A váradi Úri utca magányos harcosa

1898 nyarán indult el Nagyváradról Szegedre ez az igen szép állapotban megőrzött képes levelezőlap. A premontrei rend híres Úri utcai főgimnáziumát és templomát ábrázoló küldemény mindössze egy nap alatt tette meg az utat az egyik vármegyeszékhelytől a másikig. Akkoriban ez nem volt különösebb teljesítmény, ellenben mostanság – kiváltképp, hogy Szeged és Nagyvárad közé határt húztak Trianonban.

Lapunkat egy bizonyos Erzsi adta fel Pálffy Margit őnagyságának, méghozzá mindenféle szegedi utcanév vagy házszám megadása nélkül, ennek ellenére a címzett egészen biztosan kézhez kapta a küldeményt. Ha ez nem történt volna meg, annak mindenféle jegyeit megtalálnánk a képeslap hátoldalán. A Magyar Királyi Posta ugyanis igen alapos munkát végzett akkoriban kiváltképp, hogy a 19. század legvégén már elterjedtté vált az addig kevésbé népszerű képes „Levelező-lap”, ami gyorsabbá, gördülékenyebbé tette az üzenetváltást.

E dokumentumértékű nagyváradi „papírdarab” mostanság igen gyakran ficánkol gyűjteményemben, hiszen a képen szereplő egykori Premontrei Főgimnáziumot még mindig nem szolgáltatták vissza a rendnek, a hozzá szervesen kapcsolódó kéttornyú templomra és rendházra pedig idén, 2025-ben (!) vetült az államosítás árnya. A jelenlegi nagyváradi román dominanciájú városvezetés ugyanis ki szeretné lakoltatni kolostorából a premontrei főapátot, ami többek között a képünkön szereplő templom jövőjét is megpecsételheti. De honnan is gyökerezik ez a gyűlölet, ami az egyik legmagyarabb, legharcosabb jellemű kanonokrendünket érinti?

A 127 esztendős felvételen az a pazar épületkomplexum látható, amely a vidéki Magyarország egyik elitképzője volt Nagyvárad elcsatolásáig, fenntartói, a premontreiek pedig óriási szerepet játszottak a régió kulturális, tudományos és egyházi életében is. Tegyük hozzá, hogy a főgimnázium mellett a Magyar Királyi Jogakadémia is e helyütt működött. Most viszont úgy nézzenek rá erre a lapra, hogy a falak között már jó ideje a Mihai Eminescu Líceum működik, ahol már csak elvétve akad magyar nyelvű osztály.