Életműdíjat kapott Pásztor Erzsi színművész

A 2008-ban alapított kitüntetést hat kategóriában adták át. Az év rendezőjének Lakos Nórát, az év írójának Tóth Marcsit választotta a közönség. Pásztor Erzsi színművész az Arany Medál életműdíjat nyerte el.

Törőcsik Franciska és Ember Márk is elnyerte az Arany Medál-díjat

Törőcsik Franciska Az év színésznője, Ember Márk Az év színésze díjat kapja, a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó elismerést Trill Beatrix színművész vehette át.

Az idén kiemelkedően sok szavazat érkezett a díjra. A 17. Arany Medál-díj szavazása már kizárólag online zajlott: a honlapon és e-mailen keresztül.