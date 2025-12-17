Életműdíjat kapott Pásztor Erzsi színművész

pásztor erzsitörőcsik franciskaember márkéletműdíjat

Átadták szerdán a közönség által odaítélt Arany Medál-díjat: az életműdíjat elnyerő Pásztor Erzsi színművész mellett az elismerést Törőcsik Franciska, Ember Márk és Trill Beatrix színművész, valamint Lakos Nóra rendező és Tóth Marcsi első kötetes szerző vehette át a budapesti Bethlen Téri Színházban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 17:26
A 2008-ban alapított kitüntetést hat kategóriában adták át. Az év rendezőjének Lakos Nórát, az év írójának Tóth Marcsit választotta a közönség. Pásztor Erzsi színművész az Arany Medál életműdíjat nyerte el.

Törőcsik Franciska Az év színésznője, Ember Márk Az év színésze díjat kapja, a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó elismerést Trill Beatrix színművész vehette át.

Az idén kiemelkedően sok szavazat érkezett a díjra. A 17. Arany Medál-díj szavazása már kizárólag online zajlott: a honlapon és e-mailen keresztül. 

A Navarrai Mészáros Márton kulturális újságíró, szerkesztő által alapított elismerést, amelyet 2013 óta a Bethlen Téri Színházban adnak át, eddig több mint hetven művész vette át. A díj 2021 óta Szeredi Sára üvegtervező művész fatalpazatra erősített, csiszolt, homokfúvott üvegalkotása. A díj az adott év kiemelkedő színházi, filmes és irodalmi alkotói teljesítményeit ismeri el a közönség szavazatai alapján.

 

