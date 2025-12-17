Életműdíjat kapott Pásztor Erzsi színművész

A 2008-ban alapított kitüntetést hat kategóriában adták át. Az év rendezőjének Lakos Nórát, az év írójának Tóth Marcsit választotta a közönség. Pásztor Erzsi színművész az Arany Medál életműdíjat nyerte el.
Törőcsik Franciska Az év színésznője, Ember Márk Az év színésze díjat kapja, a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó elismerést Trill Beatrix színművész vehette át.
Az idén kiemelkedően sok szavazat érkezett a díjra. A 17. Arany Medál-díj szavazása már kizárólag online zajlott: a honlapon és e-mailen keresztül.
A Navarrai Mészáros Márton kulturális újságíró, szerkesztő által alapított elismerést, amelyet 2013 óta a Bethlen Téri Színházban adnak át, eddig több mint hetven művész vette át. A díj 2021 óta Szeredi Sára üvegtervező művész fatalpazatra erősített, csiszolt, homokfúvott üvegalkotása. A díj az adott év kiemelkedő színházi, filmes és irodalmi alkotói teljesítményeit ismeri el a közönség szavazatai alapján.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!