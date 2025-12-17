Szuper programmal készül a hétvégén a Pannónia utcában található Aldi – adták hírül, majd kifejtették, hogy karácsonyi vásárt tartanak a XIII. kerületben meleg teával, forralt borral, kenyérlángossal és virslivel.
Kétszáz forintba kerül a tea és négyszázötvenért adják a forralt bort ezen a budapesti karácsonyi vásáron
Pénteken indul.
A gyerekeket körhintával várják. A bejegyzésben arról is írnak, hogy a kenyérlángos darabja 399 forintba kerül majd, kifli két darab virslivel, dinsztelt káposztával: 800 forint, a háromdecis forralt bor ára 450, a szintén háromdecis forró tea kétszáz forint lesz. Hozzáfűzik, a karácsonyi vásár teljes bevételét közhasznú szervezet részére ajánlják fel, jótékony célra.
A vásárt december 19-től 21-ig lehet meglátogatni délután három órától este kilencig.
