Kétszáz forintba kerül a tea és négyszázötvenért adják a forralt bort ezen a budapesti karácsonyi vásáron

A gyerekeket körhintával várják. A bejegyzésben arról is írnak, hogy a kenyérlángos darabja 399 forintba kerül majd, kifli két darab virslivel, dinsztelt káposztával: 800 forint, a háromdecis forralt bor ára 450, a szintén háromdecis forró tea kétszáz forint lesz. Hozzáfűzik, a karácsonyi vásár teljes bevételét közhasznú szervezet részére ajánlják fel, jótékony célra.

A vásárt december 19-től 21-ig lehet meglátogatni délután három órától este kilencig.