szombathelypublicus intézetfelmérés

Még a baloldali Publicus is fideszes előnyt mér Szombathelyen

A Publicus Intézet felmérése szerint a szombathelyi választók többsége a fideszes Vámos Zoltánt látja a legalkalmasabbnak arra, hogy az Országgyűlésben képviselje Vas vármegye 1-es választókerületét, megelőzve a DK-s Czeglédy Csabát és a Tisza Párt jelöltjét egyaránt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 18:08
Orbán Viktor és Vámos Zoltán (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fideszes Vámos Zoltánt tartják a legalkalmasabb jelöltnek a szombathelyi választók az országgyűlési képviseletre – derül ki a Publicus Intézet friss felméréséből, amelyről a Nyugat.hu közölt részleteket. A kutatás Vas vármegye 1-es választókerületére fókuszált.

Vámos Zoltán, a Fidesz jelöltje a legszimpatikusabb a szombathelyieknek (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A felmérés szerint 

Vámos Zoltánt a válaszadók 55 százaléka tartja a legrátermettebbnek arra, hogy a körzetet képviselje az Országgyűlésben. 

Ezzel megelőzi a második helyen álló, DK-s kötődésű, de függetlenként induló Czeglédy Csabát, akit 53 százalék tart alkalmasnak.

A Tisza Párt jelöltje, Rápli Róbert a harmadik helyen végzett a felmérésben 51 százalékos eredménnyel. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat: míg Vámos Zoltán legyőzné a Tisza jelöltjét egy esetleges választáson, addig Czeglédy Csaba komoly kihívónak számít a körzetben.

A felmérés eredményeit árnyalja, hogy Szombathelyen hagyományosan erős a baloldal. A városban a baloldali pártok a 2019-es és a 2024-es önkormányzati választást is megnyerték, ami tovább növeli a választókerület politikai jelentőségét.

A kutatás mindezek ellenére azt mutatja: a választók körében jelenleg a fideszes jelölt számít a legalkalmasabbnak az országgyűlési képviseletre Szombathelyen.

Borítókép: Orbán Viktor és Vámos Zoltán (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu