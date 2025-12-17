Még a baloldali Publicus is fideszes előnyt mér Szombathelyen

A fideszes Vámos Zoltánt tartják a legalkalmasabb jelöltnek a szombathelyi választók az országgyűlési képviseletre – derül ki a Publicus Intézet friss felméréséből, amelyről a Nyugat.hu közölt részleteket. A kutatás Vas vármegye 1-es választókerületére fókuszált.

Vámos Zoltán, a Fidesz jelöltje a legszimpatikusabb a szombathelyieknek (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A felmérés szerint

Vámos Zoltánt a válaszadók 55 százaléka tartja a legrátermettebbnek arra, hogy a körzetet képviselje az Országgyűlésben.

Ezzel megelőzi a második helyen álló, DK-s kötődésű, de függetlenként induló Czeglédy Csabát, akit 53 százalék tart alkalmasnak.

A Tisza Párt jelöltje, Rápli Róbert a harmadik helyen végzett a felmérésben 51 százalékos eredménnyel. A kutatás ugyanakkor arra is rámutat: míg Vámos Zoltán legyőzné a Tisza jelöltjét egy esetleges választáson, addig Czeglédy Csaba komoly kihívónak számít a körzetben.

A felmérés eredményeit árnyalja, hogy Szombathelyen hagyományosan erős a baloldal. A városban a baloldali pártok a 2019-es és a 2024-es önkormányzati választást is megnyerték, ami tovább növeli a választókerület politikai jelentőségét.

A kutatás mindezek ellenére azt mutatja: a választók körében jelenleg a fideszes jelölt számít a legalkalmasabbnak az országgyűlési képviseletre Szombathelyen.

Borítókép: Orbán Viktor és Vámos Zoltán (Forrás: Facebook)