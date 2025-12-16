A Tisza Párt visszahozta az SZDSZ arroganciáját

„Visszatért az SZDSZ-es arrogancia. A legnagyobb baloldali ellenzéki párt megszorító csomagjáról újabb szakértő mondta ki, a brutális adóemelések és elvonások meg fognak valósulni, ha a Tisza kormányra kerül” – írja egy Facebook-bejegyzésében Pálfalvi Milán.

Mint ismert, Bod Péter Ákos, a Tisza Párt szakértője december 9-én a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a mostani adórendszeren jelentősen szigorítani kell, majd a magyar választópolgárokat sertésekhez hasonlítva úgy fogalmazott:

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyrészt.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint ez a hozzáállás megfelel annak, amit 2010 előtt, az MSZP–SZDSZ-kormány idején az akkori gazdasági miniszter, Kóka János mondott:

Nem kérdezzük meg a békákat, amikor lecsapoljuk a mocsarat.

Szerinte rímel arra is, hogy Tarr Zoltán kijelentette, miszerint nem mondanak el mindent, mert akkor megbuknak, a választás megnyerés után pedig mindent lehet.

Az elemző három fontos visszatekintést vázolt fel a jelenlegi helyzet kapcsán:

„Nem lesz lakossági gázáremelés” – mondta Gyurcsány Ferenc 2006-ban, majd a választások után jött a gázáremelés, a villanyáremelés, a jövedelemadó emelése, az áfaemelés és új adók. Adócsökkentést ígértek a választások előtt, de adókat emeltek, drágult a rezsi, az őszödi beszéd kiszivárgása pedig még le is buktatta őket: „Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz” – mondta zárt körben Gyurcsány Ferenc. „A minimálbér után nem kell adót fizetni” – hangoztatták a kampányban, majd a másfélszeresére emelték a munkavállalói járulékot és a tb-járulékot.

Mint az elemző fogalmazott, Orbán Viktor akkor figyelmeztette a választókat, és igaza lett. A kormányfő ma is erre figyelmeztet. A Tisza Párttal visszatért a baloldali, SZDSZ-es arrogancia, a „merjünk kicsik lenni” szemlélet, az önostorozó hozzáállás és a megszorítás világa.