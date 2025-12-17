Szijjártó PéterEgyesült ÁllamokMagyarország

Szijjártó Péter: Három újabb amerikai beruházás érkezik Magyarországra 21,5 milliárd forint értékben

Három újabb amerikai beruházás érkezik Magyarországra 21,5 milliárd forint összértékben, több mint kétszáz új, kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 18:18
Szijjártó Péter felszólalt az ENSZ Közgyűlésén Fotó: KKM Forrás: MTI/KKM
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy teljesen új korszakba lépett a magyar–amerikai kapcsolatrendszer Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta, az addigi ellenséges viszony helyébe a barátság és a szövetség lépett. Kiemelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni tárgyalásán nemrégiben megállapodás született egy új magyar–amerikai gazdasági együttműködési akciótervről, amelynek része, hogy idén rekordot dönt az Egyesült Államokból hazánkba érkező beruházások értéke. 

Korábban még soha nem volt olyan, hogy egyetlen esztendő leforgása alatt 190 milliárd forintnyi amerikai beruházás érkezzen Magyarországra

– mutatott rá. Majd bejelentette, hogy a nap folyamán három amerikai vállalat vezetőivel kötnek végleges megállapodást új beruházásokról. 

A három beruházás összesen 21,5 milliárd forintos értéket képvisel, négymilliárd forintnyi kormányzati támogatást adunk hozzá, és több mint kétszáz új, kifejezetten magas képzettséget igénylő, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre

– tájékoztatott. Szijjártó Péter tudatta, hogy az orvosi műszerek és eszközök gyártása terén a világpiac vezetői közé tartozó Becton Dickinson a fecskendőgyára mellé olyan sterilizáló üzemet is épít Környén, amilyen nincs egész Közép-Európában. 

Ez mutatja azt, hogy a magyar gazdaság nemcsak növekszik, hanem dimenziójában is megváltozik, egy egész más dimenzióba kerülünk. Innovatív, kutatás-fejlesztésre alapuló, az egész régióban egyedülálló beruházások érkeznek

– fogalmazott. Aláhúzta, hogy a mosószivacsokat, mosópasztákat előállító Scrub Daddy Mártélyon épít üzemet, ahonnan több mint negyven országba fogják exportálni a termékeiket. 

A Formlabs pedig kifejezetten szoftverfejlesztésre irányuló beruházást hoz Budapestre. Ők 3D-nyomtatással foglalkoznak. A 3D-nyomtatás az egyik legnagyobb újdonság egyébként manapság az iparban, a gazdaságban, a termelésben. A 3D-nyomtatás tekintetében a kérdés mindig az, hogy meddig lehet növelni ezeknek a 3D-nyomtatóknak a méretét. Magyarországon az ehhez szükséges szoftverfejlesztési munkát fogják elvégezni

– tette hozzá. A miniszter végül hangsúlyozta, hogy a három amerikai beruházásban az a közös, hogy közép-európai szinten egyedülállónak számítanak. 

Magas hozzáadott értéket képviselő beruházások, s mind a három beruházásért óriási verseny volt regionális vetélytársakkal és Európán kívüli vetélytársakkal szemben is, azonban mind a három esetben győztünk, hiszen Magyarországon vannak Európa legalacsonyabb adói, Magyarországon a felsőoktatás és a középfokú oktatás olyan strukturális változásokon ment át, amelynek nyomán a megfelelő munkaerőt garantálni tudjuk, és mindhárom vállalat értékelte azt a stabilitást, azt a fizikai és gazdasági biztonságot, amelyet Magyarország jelenleg tud adni a beruházó vállalatok számára

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter felszólalt az ENSZ Közgyűlésén (Fotó: MTI)

