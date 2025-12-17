Rendkívüli

Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

európai parlamentmagyarországszijjártó péterkülügyminiszterbrüsszel

Szijjártó Péter: Jogi csalással akarja elzárni a gázcsapot Brüsszel

Brüsszel újabb frontot nyitott az energiapolitikai csatatéren. Az Európai Parlament szerdán elfogadta azt a javaslatot, amely teljes mértékben kitiltaná az orosz földgázt az unióból 2027 végére. A döntés közvetlenül veszélyezteti Magyarország energiaellátását és a magyar családok rezsijét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnal reagált a fejleményekre. Bejelentette: Magyarország Szlovákiával közösen megtámadja a jogi trükközéssel átnyomott rendeletet az Európai Bíróságon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 15:15
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Parlament képviselői szerdán 500 igen szavazattal, 120 nem és 32 tartózkodás mellett jóváhagyták az Európai Unió tervét. A döntés értelmében fokozatosan, de végérvényesen beszüntetik az orosz gázimportot. A menetrend szoros: 2026 végére a cseppfolyósított földgáz (LNG ), 2027 szeptemberére pedig a vezetékes gáz szállítása állna le teljesen. A tilalom jogerőre emelkedéséhez még az uniós miniszterek formális jóváhagyása szükséges a jövő év elején. Szijjártó Péter szerint a brüsszeli szándék azonban egyértelmű. Politikai okokból kívánják felülírni a tagállamok energiabiztonsági érdekeit. A rendelet elfogadásának módja különösen aggályos. A jogszabályt úgy alkották meg, hogy elfogadásához ne legyen szükség egyhangú döntésre. Elegendő a minősített többség. Brüsszel ezzel a jogi manőverrel szándékosan kerüli meg Magyarország és Szlovákia ellenállását. Régiónk országai földrajzi helyzetükből és infrastruktúrájukból adódóan továbbra is rá vannak utalva az orosz energiahordozókra. Októberben az orosz gázimport aránya az EU-ban 12 százalék volt, szemben a 2022-es 45 százalékkal. Hazánk, valamint Szlovákia ellátása azonban továbbra is jelentős mértékben függ ettől a forrástól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Juraj Blanár, Szlovákia külügyminisztere / Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Juraj Blanár, Szlovákia külügyminisztere / Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta a döntést 

A tárcavezető szerint Brüsszel lépése súlyos jogsértés. 

Ráadásul ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is

 – fogalmazott bejegyzésében a miniszter.

A diktátum ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, emellett durva áremelkedésekhez vezetne. Ez súlyos terhet róna a lakosságra és a gazdaságra. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a két ország kormánya összehangolt ellencsapásra készül.

Ezért Szlovákia kormányával közösen – döntést követően azonnal – megsemmisítési indítvánnyal fordulunk az Európai Bírósághoz, s kérni fogjuk a rendelet hatályának felfüggesztését a bírósági eljárás időtartamára

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A jogi lépés célja a nemzeti érdekek védelme. Meg kell akadályozni, hogy Brüsszel politikai játszmái veszélybe sodorják a közép-európai régió energiabiztonságát. A brüsszeli tervek ráadásul nem állnak meg a gáznál. Az Európai Bizottság jelezte: 2026 elején jogszabályt kíván előterjeszteni az orosz olajimport fokozatos kivezetésére is. Ez újabb csapást jelentene az ellátásbiztonságra. 

Magyarország kormánya elkötelezett a hazai rezsicsökkentés eredményeinek megvédése mellett, nem enged a nemzeti szuverenitásból az energetikai döntéshozatalban.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.