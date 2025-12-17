Szijjártó Péter: Jogi csalással akarja elzárni a gázcsapot Brüsszel

Az Európai Parlament képviselői szerdán 500 igen szavazattal, 120 nem és 32 tartózkodás mellett jóváhagyták az Európai Unió tervét. A döntés értelmében fokozatosan, de végérvényesen beszüntetik az orosz gázimportot. A menetrend szoros: 2026 végére a cseppfolyósított földgáz (LNG ), 2027 szeptemberére pedig a vezetékes gáz szállítása állna le teljesen. A tilalom jogerőre emelkedéséhez még az uniós miniszterek formális jóváhagyása szükséges a jövő év elején. Szijjártó Péter szerint a brüsszeli szándék azonban egyértelmű. Politikai okokból kívánják felülírni a tagállamok energiabiztonsági érdekeit. A rendelet elfogadásának módja különösen aggályos. A jogszabályt úgy alkották meg, hogy elfogadásához ne legyen szükség egyhangú döntésre. Elegendő a minősített többség. Brüsszel ezzel a jogi manőverrel szándékosan kerüli meg Magyarország és Szlovákia ellenállását. Régiónk országai földrajzi helyzetükből és infrastruktúrájukból adódóan továbbra is rá vannak utalva az orosz energiahordozókra. Októberben az orosz gázimport aránya az EU-ban 12 százalék volt, szemben a 2022-es 45 százalékkal. Hazánk, valamint Szlovákia ellátása azonban továbbra is jelentős mértékben függ ettől a forrástól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Juraj Blanár, Szlovákia külügyminisztere / Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta a döntést

A tárcavezető szerint Brüsszel lépése súlyos jogsértés.

Ráadásul ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is

– fogalmazott bejegyzésében a miniszter.

A diktátum ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, emellett durva áremelkedésekhez vezetne. Ez súlyos terhet róna a lakosságra és a gazdaságra. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a két ország kormánya összehangolt ellencsapásra készül.

Ezért Szlovákia kormányával közösen – döntést követően azonnal – megsemmisítési indítvánnyal fordulunk az Európai Bírósághoz, s kérni fogjuk a rendelet hatályának felfüggesztését a bírósági eljárás időtartamára

– jelentette ki Szijjártó Péter.