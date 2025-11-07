Szijjártó PéterOrbán ViktorLNG

LNG-beszerzés: Magyarország kanyarban előz

Zajlanak az egyeztetések arról, hogy egy hosszú távú gázszállítási szerződést kössön Magyarország egy amerikai céggel – közölte Szijjártó Péter pénteken. A külügyi és külgazdasági miniszter ennek kapcsán hangsúlyozta: hazánk már most is több nyugati szolgáltatótól vesz LNG-t, ezek a beszerzések egészülhetnek ki az Egyesült Államok szállításaival, amennyiben sikerül Magyarország energiabiztonsági és fenntarthatósági szempontjait is érvényesíteni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 17:02
Fotó: CFOTO Forrás: NurPhoto
Az amerikai LNG vásárlása folyamatosan napirenden van, mert a földgázbeszerzések tekintetében a vezetékes szállítás mellett a cseppfolyósított gáz szállítása is a magyar gázportfólió részét képezi. Most is több, nagy nyugati szolgáltatóval kötött hosszú távú szerződés van érvényben, ami alapján vételezünk LNG-gázt, például a Shelltől, vagy az Engie francia energiavállalattól, négyszázmillió köbmétert, 2028 és 2038 között – közölte Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter a Világgazdaság kérdésére reagálva a Washingtonba tartó repülőgépen. 

LNG, Budapest, 2025. október 2.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az MVM CEEnergy és az ENGIE Energy Marketing Singapore közötti adásvételi szerződés aláírásán a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. október 2-án. Magyarország történetének leghosszabb távú szerződését írta alá cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzéséről a francia ENGIE-vel, hazánk 2028 és 2038 között évente 400 millió köbméter, azaz összesen négymilliárd köbméter LNG-t vásárol a francia energiavállalattól.MTI/Soós Lajos
Szijjártó Péter szerint közel a magyar–amerikai LNG-megállapodás (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Már csak a részletekben kell megegyezni, aztán jöhet az amerikai LNG

Szijjátó Péter közölte: zajlanak egyeztetések arról, hogy egy hosszú távú kereskedelmi szerződést kössön Magyarország egy amerikai céggel, ahogy sikerül kitárgyalni a részleteket úgy, hogy az energiabiztonság és fenntarthatósági szempontból jöjjön létre, azt alá fogjuk írni.

Hosszú és bonyolult előkészítés előzte meg a csúcstalálkozót. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter két hete már járt egyszer Washingtonban Marco Rubiónál annak érdekében, hogy sikeresen előkészítsék a magyar delegáció találkozóját Donald Trumppal, most pedig 

  • a földgáz- és 
  • nukleáris 

energiaellátás is szóba kerülhet – erről már Szijjártó Péter Facebook-oldaláról értesülhettünk.

Orbán Viktor a magyar delegációval már Washingtonban van, és a nap folyamán kétoldalú tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A felek magyar idő szerint délután fél hatkor számolhatnak be a részletekről, a Bloomberg szerint lehetséges, hogy a megállapodások legfontosabbjai az LNG (cseppfolyósított földgáz) vásárlása és a nukleáris beruházások lesznek.

A túlzottan szigorú ESG-előírásokkal leginkább magának tesz keresztbe az EU

Korábban Katar energiaügyi minisztere után az Exxon vezérigazgatója is kendőzetlen figyelmeztetést küldött Brüsszelnek, hogy leállíthatják az LNG-szállításokat Európába, az Exxon pedig akár teljesen ki is vonulhat a kontinensről, ha az EU makacs módon ragaszkodik a megvalósíthatatlan ESG-elvek betartásához. Az LNG-szállítások leállítása után az olcsó orosz energiának éppen hátat fordító Európa cseppfolyósított földgáz nélkül maradhat.

A katari energiaügyi miniszter szerint elengedhetetlen, hogy az európai államok lazítsanak ESG-előírásaikon. Nem azért, mert a célkitűzésekkel nem értenének egyet, hanem mert lehetetlen azok teljesítése. Szád Serida al-Kábi szerint egyszerűen arról van szó, hogy például a nettó nulla kibocsátás elérése lehetetlen. Azzal, hogy az unió az ehhez hasonló elvárásokhoz mégis ragaszkodik, nemcsak partnereit, hanem magát is nehéz helyzetbe sodorja.

