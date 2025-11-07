LNG-beszerzés: Magyarország kanyarban előz

Az amerikai LNG vásárlása folyamatosan napirenden van, mert a földgázbeszerzések tekintetében a vezetékes szállítás mellett a cseppfolyósított gáz szállítása is a magyar gázportfólió részét képezi. Most is több, nagy nyugati szolgáltatóval kötött hosszú távú szerződés van érvényben, ami alapján vételezünk LNG-gázt, például a Shelltől, vagy az Engie francia energiavállalattól, négyszázmillió köbmétert, 2028 és 2038 között – közölte Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter a Világgazdaság kérdésére reagálva a Washingtonba tartó repülőgépen.

Szijjártó Péter szerint közel a magyar–amerikai LNG-megállapodás (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Már csak a részletekben kell megegyezni, aztán jöhet az amerikai LNG

Szijjátó Péter közölte: zajlanak egyeztetések arról, hogy egy hosszú távú kereskedelmi szerződést kössön Magyarország egy amerikai céggel, ahogy sikerül kitárgyalni a részleteket úgy, hogy az energiabiztonság és fenntarthatósági szempontból jöjjön létre, azt alá fogjuk írni.

Hosszú és bonyolult előkészítés előzte meg a csúcstalálkozót. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter két hete már járt egyszer Washingtonban Marco Rubiónál annak érdekében, hogy sikeresen előkészítsék a magyar delegáció találkozóját Donald Trumppal, most pedig

a földgáz- és

nukleáris

energiaellátás is szóba kerülhet – erről már Szijjártó Péter Facebook-oldaláról értesülhettünk.

Orbán Viktor a magyar delegációval már Washingtonban van, és a nap folyamán kétoldalú tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A felek magyar idő szerint délután fél hatkor számolhatnak be a részletekről, a Bloomberg szerint lehetséges, hogy a megállapodások legfontosabbjai az LNG (cseppfolyósított földgáz) vásárlása és a nukleáris beruházások lesznek.

A túlzottan szigorú ESG-előírásokkal leginkább magának tesz keresztbe az EU

Korábban Katar energiaügyi minisztere után az Exxon vezérigazgatója is kendőzetlen figyelmeztetést küldött Brüsszelnek, hogy leállíthatják az LNG-szállításokat Európába, az Exxon pedig akár teljesen ki is vonulhat a kontinensről, ha az EU makacs módon ragaszkodik a megvalósíthatatlan ESG-elvek betartásához. Az LNG-szállítások leállítása után az olcsó orosz energiának éppen hátat fordító Európa cseppfolyósított földgáz nélkül maradhat.