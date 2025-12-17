Magyar Péter kétségbeesetten fut a miniszterelnök után

Nem tud leállni a miniszterelnök kényszeres utánzásával Magyar Péter, aki rendre azzal igyekszik felhívni magára a figyelmet, hogy Orbán Viktort majmolja. A Tisza elnöke most éppen egy kínai étteremben fotózkodott, ahol elmondása szerint „két tárgyalás között egy csípős kínait” evett.

Magyar Péter kifőzdés posztja azonban nem túl eredeti, Orbán Viktor ugyanis egy hónapja éppen egy kőbányai kínai vendéglőben ebédelt, amiről a miniszterelnök közösségi oldalán úgy számolt be, hogy

a választott menüt nagyon csípősen szereti.

Magyar Péter kínai csípőse tehát nem túl eredeti, de nem is ez az első olyan lépése, melyről üvölt:

célja a miniszterelnök majmolása.

A Tisza elnöke ugyanis nem csinál mást, mint folyamatosan utánozza Orbán Viktort.

Emlékezetes, pár nappal azután, hogy a kormányfő – mint minden évben – részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, ahol beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek.

Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt.

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.

N e ezt mutogassátok már, ezt a kevés embert – fakadt ki Magyar Péter Erdélyben

Kötcsétől a békemenetig

Alig egy héttel az erdélyi kudarc után Magyar Péter úgy döntött, követi a miniszterelnököt Kötcsére, ahol a polgári oldal évtizedek óta tart pikniket.

Noha a Tisza elnökének megjelenése nem vonzott tömegeket, a pártelnök úgy gondolta, érdemes folytatni Orbán Viktor utánzását.

Ennek köszönhető, hogy október 23-ára, a békemenet napjára Magyar Péter is menetet hirdetett a Hősök terére.

A Tisza elnöke még azt is szerette volna elérni, hogy ugyanott, a Műcsarnok lépcsőjén szólalhasson fel, ahol Orbán Viktor 1989-ben, de be kellett érnie a téren felállított színpaddal.

Országjárás ugyanott

Annak ellenére, vagy épp azért, mert a Tisza népszerűsége folyamatosan csökken, Magyar Péter rendezvényein pedig szemmel láthatóan egyre kevesebben vesznek részt, a pártelnök úgy döntött, nem hagy fel a miniszterelnök majmolásával, inkább fut utána mindenhova, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tervez beszédet Szegeden is, ahol a digitális polgári körök december 20-án ismét gyűlést tartanak Orbán Viktorral és Lázár Jánossal.