Lázárinfó Orbán Viktorral a szegedi háborúellenes gyűlésen + videó

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös Lázárinfót tart december 20-án a szegedi Pick Arénában, a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.

Szombaton találkozzunk Szegeden! Ne hagyd ki!

– invitált mindenkit Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett posztjában.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés és az októberi Békemenet sikere után országjárást hirdetett meg, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Eddig Győrben, Nyíregyházán, Kecskeméten és Mohácson tartottak háborúellenes gyűlést, szombaton pedig Szegeden lesz ilyen rendezvény. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, mellette Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)