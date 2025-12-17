A világhírű Sean Paul hamarosan Budapesten koncertezik

Sean Paul az 1990-es évek végétől vált ismertté, pályafutása során több nemzetközi slágert jelentetett meg és világszerte koncertezett.

Sean Paul dancehall- és reggae-előadót a jamaicai kormány 2019-ben kitüntette (Forrás: Youtube)

Az előadó első nemzetközi sikere az 1997-es Infiltrate című sláger volt, majd a 2002-ben megjelent, Grammy-díjas Dutty Rock album hozott számára szélesebb körű ismertséget, amelyről a Get Busy és a Gimmie the Light is ismertté vált. A 2005-ös Trinity című lemezről a Temperature című dal több ország slágerlistájára is felkerült.

Az előadót a jamaicai kormány 2019-ben az Order of Distinction állami kitüntetéssel ismerte el.

A koncertre a jegyek péntek 10 órától vásárolhatók meg a Budapest Park honlapján.