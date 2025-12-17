Rendkívüli

Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

Még mindig nyomoznak Pikó András szövetségesének drogbotránya miatt

Kábítószer birtoklása miatt továbbra is folyamatban van az a büntetőeljárás, amely azután indult, hogy nyilvánosságra került egy állítólagos drogbuliban készült videófelvétel. A videón Pikó András józsefvárosi polgármester szövetségese, Horváth Alexander önkormányzati képviselő is látható, akinél a rendőrség a közelmúltban házkutatást is tartott.

Munkatársunktól
2025. 12. 17. 15:33
Továbbra is zajlik az eljárás a józsefvárosi baloldal drogbotránya ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. A rendőrség ismeretlen tettes ellen, kábítószer-birtoklás miatt nyomoz. A közelmúltban házkutatást is tartottak Pikó András polgármester szövetségesénél, Horváth Alexandernél. A politikust drogtesztnek is alávetették, ami negatív lett.

A rendőrség érdeklődését nyilvánvalóan az kelthette fel, hogy Horváth Alexanderről nyáron előkerült egy videó, amin az önkormányzati képviselő – vélhetően – egy drogbuliban pózol, miközben barátja fehér port porciózik mellette. 

A felvételen Horváth végignézi, ahogyan a buliban részt vevő társa a fehér porból két csíkot húz ki, és az egyiket felszívja. Horváth manipuláltnak nevezte a felvételt, és tagadta, hogy drogot fogyasztott volna, azonban júliusban lemondott. Felvetődik a kérdés, ha nem tett semmi rosszat, miért mondott le. A politikus ősszel az időközi választáson aztán újra mandátumot szerzett.

Amikor a felvétel nyilvánosságra került, Pikó András polgármester azzal mosdatta Horváthot, hogy az egy régi, három éve készült videó, amikor még Horváth fiatal volt. Ám a DK józsefvárosi szervezetének korábbi elnöke, Abd El Rahim elmondása szerint Horváth Alexander képviselőként, mindössze néhány hónapja járt az állítólagos drogbulin.

Borítókép: Pikó András (Fotó: Mohai Balázs/MTI Fotószerkesztőség)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

