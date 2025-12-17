Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

bogányi gergelychopinzongora

Chopin virtuozitása és lágysága Bogányi Gergely tolmácsolásában

Bogányi Gergely Chopin-estjével indul január 8-án A Zongora – Jakobi-koncertek hangversenysorozat, amely 2026-ban három koncerttel várja a közönséget a Müpában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 13:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hangversenysorozat első koncertjén, Bogányi Gergely Chopin-estjén 24 prelűd csendül fel, a szünet után a zeneszerző balladáiból, etűdjeiből és noktürnjeiből lesz hallható válogatás. A Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész az esten a saját maga által fejlesztett zongorán fog játszani.

Bogányi Gergely
Bogányi Gergely és általa fejlesztett zongora

Műsor:

  • Chopin Huszonnégy prelűd, op. 28
  • Chopin cisz-moll és D-dúr noktürn, op. 27
  • Chopin 3., Asz-dúr ballada, op. 47
  • Chopin f-moll, Asz-dúr és Esz-dúr etűd, op. 10, No. 9, 10, 11
  • Chopin 4., f-moll ballada, op. 52

Bogányi Gergely az 1996-os Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny győztese. 2002-ben Liszt Tizenkét transzcendens etűdjét és Chopin szólózongorára írt összes művét előadta, s ezzel elnyerte az év legjobb hangversenysorozatának járó Gramofon-díjat. Repertoárján több mint harminc zongoraverseny és a zongorairodalom jelentős része szerepel. Versenygyőzelmei mellett hazája számos kitüntetésével és díjával büszkélkedhet a Junior Prima díjtól a Kossuth-díjig, a finn köztársasági elnök pedig korábban a Fehér Rózsa Lovagrend érdemkeresztje kitüntetést adományozta neki.

A Zongora – Jakobi-koncertek-sorozat Grigorij Szokolov koncertjével folytatódik március 12-én és Ránki Dezső szólóestjével zárul szeptember 24-én.

A koncertekre jegyek elérhetők a Müpa és a Zeneakadémia jegypénztáraiban, valamint a www.azongora.hu honlapon.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.