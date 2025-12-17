Chopin virtuozitása és lágysága Bogányi Gergely tolmácsolásában

A hangversenysorozat első koncertjén, Bogányi Gergely Chopin-estjén 24 prelűd csendül fel, a szünet után a zeneszerző balladáiból, etűdjeiből és noktürnjeiből lesz hallható válogatás. A Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész az esten a saját maga által fejlesztett zongorán fog játszani.

Bogányi Gergely és általa fejlesztett zongora

Műsor:

Chopin Huszonnégy prelűd, op. 28

Chopin cisz-moll és D-dúr noktürn, op. 27

Chopin 3., Asz-dúr ballada, op. 47

Chopin f-moll, Asz-dúr és Esz-dúr etűd, op. 10, No. 9, 10, 11

Chopin 4., f-moll ballada, op. 52

Bogányi Gergely az 1996-os Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny győztese. 2002-ben Liszt Tizenkét transzcendens etűdjét és Chopin szólózongorára írt összes művét előadta, s ezzel elnyerte az év legjobb hangversenysorozatának járó Gramofon-díjat. Repertoárján több mint harminc zongoraverseny és a zongorairodalom jelentős része szerepel. Versenygyőzelmei mellett hazája számos kitüntetésével és díjával büszkélkedhet a Junior Prima díjtól a Kossuth-díjig, a finn köztársasági elnök pedig korábban a Fehér Rózsa Lovagrend érdemkeresztje kitüntetést adományozta neki.

A Zongora – Jakobi-koncertek-sorozat Grigorij Szokolov koncertjével folytatódik március 12-én és Ránki Dezső szólóestjével zárul szeptember 24-én.

A koncertekre jegyek elérhetők a Müpa és a Zeneakadémia jegypénztáraiban, valamint a www.azongora.hu honlapon.