Angol uralkodó nevét viseli egy osztrák falu

Egy alpesi völgy angolszász védőszentje

Bad Kleinkirchheim gyógyfürdője fölött, Karintia egyik elzárt alpesi völgyében található Sankt Oswald falucskája. Nevét templomának szenteltjéről kapta: Northumbriai Oswaldról, a hetedik században élt angol királyról és keresztény szentről.

Sankt Oswald középkori plébániatemploma Fotó: Wikimedia Commons/BSonne

A völgy túloldalán, az Oswaldbach mentén egy kisebb kápolna is az ő nevét viseli. Egy angolszász szent jelenléte az Alpokban első pillantásra szokatlannak tűnik.

Ki volt Northumbriai Oswald?

Oswald a mai Észak-Anglia területén fekvő Northumbria királya volt. Uralkodása rövid ideig tartott, de döntő szerepet játszott a kereszténység megszilárdításában Anglia északi részén.

Szent Oswald angol király kultusza az Alpok vidékéig is eljutott Illusztráció: Open AI

Szoros kapcsolatot ápolt az ír–skót egyházi hagyománnyal, és aktívan támogatta a missziós tevékenységet. Halálát 642-ben egy csatában lelte, és már kortársai vértanúként tisztelték.

A szentté válás gyors útja

Oswald kultusza rendkívül gyorsan terjedt. Testének maradványaihoz gyógyító erőt tulajdonítottak, neve pedig összefonódott a keresztény uralkodó eszményével. Nemcsak király volt, hanem igazságos, jótékony, hitét nyilvánosan gyakorló vezetőként emlékeztek rá. Ez a kép különösen vonzóvá tette a korai középkor egyházi és világi elitje számára.

Hogyan jutott el a kontinensre?

Oswald tisztelete már a 7–8. században átlépte a Brit-szigetek határait. Ebben kulcsszerepet játszottak az angolszász és ír misszionáriusok, akik a Frank Birodalom és Bajorország területén térítettek.

Az Alpok keleti vidéke Fotó: Elter Tamás

A relikviák átvitele, másolása és ajándékozása tudatos egyházpolitikai eszköz volt. Oswald neve így fokozatosan felkerült a kontinens liturgikus és topográfiai térképére.

Miért éppen a német nyelvterület déli része?

A neki szentelt több mint kétszáz templom közül feltűnően sok található Bajorországban, Ausztriában és az alpesi térségben. Ennek oka részben az, hogy ezek a régiók a korai középkorban intenzív kapcsolatban álltak az angolszász missziós hálózattal.

Sankt Oswald plébániatemplomának főoltára Fotó: Wikimedia Commons/BSonne

Oswald kultusza jól illeszkedett a hegyvidéki közösségek védőszent-képébe: harcos, igazságos király, akinek közbenjárását betegségek, járványok és természeti csapások ellen kérték.