Rendkívüli

Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

Aranycsapatvilágbajnoki döntőregény

Mégis megnyertük az 1954-es világbajnokságot, de jó ez nekünk?

A közelmúltban jelent meg az ismert sportközgazdász, Szabados Gábor első regénye, A berni diadal. A sztori egy alternatív (sport)történelmet mutat be, ahol az Aranycsapat megnyeri az 1954-es svájci világbajnokságot, de ez az egész magyar történelmet megváltoztatja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 15:04
A berni diadal című regény egy alternatív valóságot tár elénk, az Aranycsapat mégis megnyeri 1954-ben a világbajnokságot, ám ezzel konzerválja a rendszer a mai napig.
A berni diadal című regény egy alternatív valóságot tár elénk, az Aranycsapat mégis megnyeri 1954-ben a világbajnokságot, ám ezzel konzerválja a rendszer a mai napig. Fotó: Szabados Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Máig tartó trauma 1954,  Bern, a világbajnoki döntő. Az Aranycsapat a világ legjobb csapataként 3-2-re kikapott az NSZK-tól, Budapesten zavargások törtek ki, a játékosokat úgy kellett a kertek alatt hazacsempészni. Ám egy teljesen más világ tárul elénk A berni diadal című könyvből: a magyar válogatott győz, elmarad az 1956-os forradalom és az azt követő, egyre puhább Kádár-rendszer, helyette az ötvenes évek Rákosi-diktatúrája él tovább, még napjainkban is. Mindez azonban természetesen a modern, általunk is ismert technológiai környezetben jelenik meg, okostelefonokkal és a kommunista hatalom által szigorúan ellenőrzött közösségimédia-oldalakkal.

Az Aranycsapat alternatív története
Az Aranycsapat számára a regényben diadal volt a döntő Fotó: Szabados Gábor

– A történelmi kutatások alátámasztják, hogy a valóságban az elveszített döntő után felszínre tört a rendszerrel szembeni elégedetlenség, kisebb utcai zavargások is voltak, és ez mind hozzájárult a rendszer bomlásához, és magához az 1956-os forradalomhoz – mondta a Magyar Nemzetnek a szerző, Szabados Gábor. – Logikus következtetés tehát, hogy ha a döntőt megnyerjük, akkor ez akár fordítva is alakulhatott volna. A könyvemben így a siker legitimálja a kommunista diktatúrát, és az így képes konzerválni önmagát.

Az üzenet így egyértelmű, a sport, és különösen a futball, szorosan összefonódik a társadalmi történésekkel, és a hatásuk kölcsönös, mindkettő befolyásolja a másikat. A regény a közelmúltban játszódik, de visszaemlékezésekből, beszélgetésekből lassan összeáll a kép az olvasónak, hogyan is történt minden másképp, mind a magyar történelemben, mind a magyar labdarúgásban. A Szovjetunió összeomlásakor a szomszédos országoktól eltérően ezen az alternatív Magyarországon nem volt rendszerváltoztatás, és a hazai futballt is egészen más környezet veszi körül, mint amit mi ma ismerünk: lepusztult stadionok, fojtogató eredménytelenség és pénztelenség.

 

Az Aranycsapat sikere konzerválta a rendszert a regényben

Láthatjuk, ahogy magyar futballklubok 1954 után a Bajnokcsapatok Európa-kupájában is diadalmaskodnak, de aztán gyors – még a valóságosnál is gyorsabb – lejtmenetbe kerül az egész sportág, és kiderül, hogy a kommunista rendszer valójában nem szerette vagy támogatta, hanem egyszerűen csak kihasználta a labdarúgást és a labdarúgókat, amíg szüksége volt rájuk. 

Az idősebb olvasóknak ismerős lehet az alternatív környezet, a rendszerváltoztatás előtti budapesti utcanevekkel, vörös csillagos épületekkel, és akár a jól felismerhető, de más néven működő szervvel, az ÁVH-val, a fiatalabbaknak pedig könnyen átélhetővé, megismerhetővé teszi ezt a világot a könyv, a modern mindennapjainkba helyezve.

Szintén felismerhető sok ismert személy, futballisták és mások, akik nem a saját nevükön jelennek meg, hanem csak körülírva, esetleg más néven, alteregóként – az olvasó számára ezek külön meglepetésként szolgálnak.

– Olyan könyvet akartam írni, amely minden olvasó számára élvezhető történelmi-politikai történet – mondta Szabados Gábor. – A sportrajongóknak azonban különösen élvezetes lehet, felfedezve benne ennek az alternatív idősíknak az eltéréseit a valóságtól.

Annyit még elárulhatunk, hol válik el egymástól a valódi és a fiktív történelem: a berni döntőben az NSZK az utolsó percekben megszerzi a vezetést, 3-2-nél Puskás egyenlít, és ebben a regényben a partjelző nem jelez lest, a gól érvényes, a hátralevő időben pedig az Aranycsapat a győztes gólt is berúgja. Ennyi minden múlhat egyetlen döntésen.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.