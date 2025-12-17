Nem engedhetjük, hogy a háborús logika diktálja Európa jövőjét + videó

Hölvényi György rámutatott: a most tárgyalt európai védelmi készültségről szóló jelentés a tagállamoknak szánt forrásokat nem az önálló európai védelmi képességek fejlesztésére, hanem az ukrán hadigépezet finanszírozására irányítaná át.

„Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita” – jelentette ki Hölvényi György (Fotó: AFP)

Ez a dokumentum arra kötelezné az uniós országokat, hogy saját védelmi költségvetésük terhére támogassák Ukrajnát, mindenféle garanciák és biztosítékok nélkül

– fogalmazott.

A képviselő nyilatkozatában rámutatott, hogy mindezt tovább súlyosbítja az a politikai légkör, amelyben egyes európai vezetők egyre drámaibb háborús narratívát építenek, teljesen háttérbe szorítva a józan ész és a felelős mérlegelés szempontjait. „Az európai polgárok milliói pedig döbbenten figyelik, milyen irányba akarják vinni a kontinenst” – tette hozzá.