Nem engedhetjük, hogy a háborús logika diktálja Európa jövőjét + videó

Hölvényi György rámutatott: a most tárgyalt európai védelmi készültségről szóló jelentés a tagállamoknak szánt forrásokat nem az önálló európai védelmi képességek fejlesztésére, hanem az ukrán hadigépezet finanszírozására irányítaná át.
Ez a dokumentum arra kötelezné az uniós országokat, hogy saját védelmi költségvetésük terhére támogassák Ukrajnát, mindenféle garanciák és biztosítékok nélkül
– fogalmazott.
A képviselő nyilatkozatában rámutatott, hogy mindezt tovább súlyosbítja az a politikai légkör, amelyben egyes európai vezetők egyre drámaibb háborús narratívát építenek, teljesen háttérbe szorítva a józan ész és a felelős mérlegelés szempontjait. „Az európai polgárok milliói pedig döbbenten figyelik, milyen irányba akarják vinni a kontinenst” – tette hozzá.
