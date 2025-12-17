Nem engedhetjük, hogy a háborús logika diktálja Európa jövőjét + videó

Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

„Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita” – jelentette ki Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a Strasbourgban zajló, Európa védelméről szóló plenáris vitán. Szerinte Magyarország egyetért az önálló védelmi képességek megerősítésével, hiszen ez világos nemzeti érdek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 13:46
Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita Forrás: MTI
Hölvényi György rámutatott: a most tárgyalt európai védelmi készültségről szóló jelentés a tagállamoknak szánt forrásokat nem az önálló európai védelmi képességek fejlesztésére, hanem az ukrán hadigépezet finanszírozására irányítaná át. 

(Fotó: AFP)

Ez a dokumentum arra kötelezné az uniós országokat, hogy saját védelmi költségvetésük terhére támogassák Ukrajnát, mindenféle garanciák és biztosítékok nélkül

– fogalmazott.

A képviselő nyilatkozatában rámutatott, hogy mindezt tovább súlyosbítja az a politikai légkör, amelyben egyes európai vezetők egyre drámaibb háborús narratívát építenek, teljesen háttérbe szorítva a józan ész és a felelős mérlegelés szempontjait. „Az európai polgárok milliói pedig döbbenten figyelik, milyen irányba akarják vinni a kontinenst” – tette hozzá.

Hölvényi György különösen veszélyesnek nevezte azt a javaslatot, amely a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználását is lehetővé tenné Ukrajna folyamatos finanszírozására. 

A képviselő szerint ez olyan precedenst teremtene, amely példátlan az európai jogtörténelemben, és súlyosan megrendítheti az Európai Unió pénzügyi és jogbiztonsági rendszerét.

A háborúpárti elitnek sikerült a hatékonyabb védelempolitika iránti törekvéseket háborús készülődéssé változtatnia

– fogalmazott Hölvényi György. „Európának nem eszkalációra, hanem békére van szüksége!” – zárta felszólalását.

Borítókép: Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja (Fotó: MTI/Purger Tamás)

