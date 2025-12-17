Rendkívüli

Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

Hasít a magyar turizmus, húzza magával a szállodapiacot

A gazdasági kihívások és a geopolitikai bizonytalanságok ellenére a turizmus ma a magyar gazdaság egyik meghatározó ágazatának tekinthető. A növekvő számok is alátámasztják a szektor élénkülését és hosszú távú potenciálját. Miközben a turizmus visszanyerte régi lendületét, az ország szállodapiaca újra a figyelem középpontjába került. Egy friss jelentés szerint a szállodai szegmens 2025 első félévében a kereskedelmiingatlan-piac egyik legjobban teljesítő ága lett.

2025. 12. 17. 15:23
A szállodai szegmens 2025 első félévében a kereskedelmiingatlan-piac egyik legjobban teljesítő ága lett Forrás: depositphotos/Grigorenko
A turizmus nemcsak a szolgáltatási szektor egyik húzóágazata, hanem a magyar gazdaság stabil növekedési pillére: a GDP-hez való hozzájárulása közvetlen és közvetett módon eléri a 13 százalékot és több mint 400 ezer ember megélhetését biztosítja. A folyamatosan növekvő vendégéjszaka-számok és a repülőtéri utasforgalom is alátámasztja a szektor élénkülését és hosszú távú potenciálját, amelynek hatására az ország szállodapiaca is újra a figyelem középpontjába került – áll az MBH Elemzési Centrum összegzésében, amely a Magyar Nemzeti Bank friss kereskedelmiingatlan-piaci jelentését vette alapul. Kiderült az is, hogy a szállodai szegmens 2025 első félévében a kereskedelmiingatlan-piac egyik legjobban teljesítő ága lett.

szállodapiac
Fotó: Getty Images

Erősödik a szállodapiaci befektetői bizalom

A hazai turizmus idén kiemelkedő eredményeket ért el országos szinten: 2025 első tíz hónapjában 16,8 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, amely 7 százalékos növekedést jelent éves szinten. Mind a belföldi- és külföldi vendégek, mind az általuk eltöltött éjszakák száma nőtt. A bővülés motorját a külföldi turisták jelentették, de emellett a hazai kereslet is élénkült, bár mérsékeltebben.

A kereskedelmiingatlan-piaci jelentés szerint Budapestet tekintve ez a folyamat különösen látványos: az év első tíz hónapjában közel 14,7 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami mintegy 8 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának eredményét. A külföldi turisták jellemzően hotelekben foglalnak, ez egyébként a vendégéjszakák 54 százalékát adja, amely a szállodai szegmens erős szerepét jelzi. 

A legtöbb vendég az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, Izraelből, Németországból és Olaszországból érkezett, ami alátámasztja Budapest nemzetközi vonzerejét.

Ezzel párhuzamosan országos szinten is erősödik a befektetői bizalom, különösen a szállodaiparban, amely teljesítményében egyre inkább megközelíti a pandémia előtti időszak szintjét.

Erősödést jeleznek a szállodai teljesítménymutatók 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) Trendriportjában 2025 első felében a régió fővárosainak szállodai szobafoglaltsága 58 és 73 százalék között mozgott, Budapest 68 százalékos mutatója pedig nagyjából megegyezik a régiós átlaggal. A riportban szereplő 35 európai desztináció között Budapest

  • szobafoglaltságban a 15., 
  • az átlagos szobaárban a 24., 
  • egy kiadható szobára jutó nettó bevétel tekintetében pedig a 21. 

Bár a régiós összevetésben Budapest még mindig kedvezőbb árkategóriában mozog, a dinamika egyértelműen felzárkózást mutat, a nettó 130,2 eurós átlagos szobaár és a nettó 106,4 eurós REVPAR, vagyis egy kiadható szobára jutó nettó bevétel alapján. 

Budapest nemzetközi összehasonlításban

Az MBH Elemzési Centrum tanulmánya szerint bár Budapest mérete, kultúrája, nevezetességei alapján olyan régiós városokkal említhető egy lapon, mint Bécs vagy Prága, ám a szállodai kapacitás tekintetében még van hova fejlődnie. Míg Bécs közel 40–42 ezer szobával rendelkezik, Budapest kínálata mindössze 23 ezer szoba, ebből 3500–4 ezer van az ötcsillagos kategóriában. 

A turisták száma is elmarad az összehasonlításban: Budapest 6 millió látogatójával szemben Bécs és Prága 8 millió feletti vendégforgalmat bonyolít. Budapest az itt elköltött összegek tekintetében is alulmarad Prágához és Bécshez képest, mivel Prága és Bécs több prémium utazót vonz. 

Ezekben a városokban 30 százalékot közelíti a luxus és upper-scale szálláshelyek aránya szemben a magyar főváros 20 százalék alatti arányával. A McKinsey 2024-es tanulmánya szerint Budapest a globális turizmusból mindössze 0,37 százalékos részesedéssel bír a látogatók és vendégéjszakák száma, illetve a költéseik alapján, míg a hasonló városok átlaga 0,65 százalék. 

Ilyen növekedést várnak

Feltételezve, hogy a nemzetközi turizmus 2030-ig várhatóan évi nagyjából 7,5 százalékkal bővül, Budapest a tanulmány ambiciózus forgatókönyvével akár 12 százalékos éves növekedést is elérhet. 

Ha Budapest turizmusa, kiaknázza a városban rejlő potenciálokat és tartósan ebben az ütemben nő, – Bécs és Prága organikus növekedését feltételezve –, akkor 6 év alatt felzárkózhat a régiós versenytársakhoz.

Ez az ambiciózus forgatókönyv a következő években összesen 7–14 millió addicionális vendégéjszakát jelentene, amit célzott és komoly kínálat-, kapacitás- és marketingfejlesztést igényel – vélik szakértők. 

Ha Budapest elérné a hasonló városok fent említett 0,65 százalékos globális turisztikai részesedését és a foglaltság a jelenlegi szint körül maradna, a mostani 23 ezer szobás kapacitást közel 42 ezerre kellene bővíteni. Ez mintegy 20 ezer új szobát jelent, vagyis nagyjából duplázódnia kellene a mostani szobaszámoknak az optimista forgatókönyv szerinti, 14 millió addicionális vendégéjszakával számolva. 

Egyre több a prémium kategóriás fejlesztés

A CBRE adatai alapján a prémium kategória súlya egyre nő az új fejlesztésekben: a négycsillagos szállodák aránya már meghaladja az 50 százalékot, az ötcsillagos kínálat pedig leginkább Budapest belvárosában bővül. Az ország többi – a teljes kapacitás 60 százalékát kitevő – részében egyébként leginkább a háromcsillagos kínálat dominál, de a kereslet régiós szinten is fokozatosan a magasabb kategóriák felé tolódik el. 

Az idei év első felében országszerte összesen 707 új szállodai szobát adtak át, amely már meghaladja a 2024-es teljes évben átadott szobák számát. 

Az új kapacitások 41 százaléka Budapesten található. A CBRE adatai alapján elkövetkező három évben további 20 szálloda és mintegy 2 800 új szoba átadása várható, ami éves szinten, átlagosan közel 3 százalékos kínálatbővülést eredményezhet. 

A már bejelentett, különböző fejlesztési szakaszban lévő projektek további 1 800 szobát jelenthetnek az előttünk álló időszakban. Már a jövő évben is számos hotel nyitja meg kapuit. A tervek szerint 2026-ban adják át a korábbi Buddha Bar helyén lévő 102 szobás St. Regis Hotelt, valamint az év végére befejeződhet az egykori Sofitel szálloda átalakítása is, ami az Accor szállodalánchoz tartozó SO/ márkanév alatt, 348 szobával nyílik újra.

