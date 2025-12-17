Hasít a magyar turizmus, húzza magával a szállodapiacot

A turizmus nemcsak a szolgáltatási szektor egyik húzóágazata, hanem a magyar gazdaság stabil növekedési pillére: a GDP-hez való hozzájárulása közvetlen és közvetett módon eléri a 13 százalékot és több mint 400 ezer ember megélhetését biztosítja. A folyamatosan növekvő vendégéjszaka-számok és a repülőtéri utasforgalom is alátámasztja a szektor élénkülését és hosszú távú potenciálját, amelynek hatására az ország szállodapiaca is újra a figyelem középpontjába került – áll az MBH Elemzési Centrum összegzésében, amely a Magyar Nemzeti Bank friss kereskedelmiingatlan-piaci jelentését vette alapul. Kiderült az is, hogy a szállodai szegmens 2025 első félévében a kereskedelmiingatlan-piac egyik legjobban teljesítő ága lett.

Fotó: Getty Images

Erősödik a szállodapiaci befektetői bizalom

A hazai turizmus idén kiemelkedő eredményeket ért el országos szinten: 2025 első tíz hónapjában 16,8 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, amely 7 százalékos növekedést jelent éves szinten. Mind a belföldi- és külföldi vendégek, mind az általuk eltöltött éjszakák száma nőtt. A bővülés motorját a külföldi turisták jelentették, de emellett a hazai kereslet is élénkült, bár mérsékeltebben.

A kereskedelmiingatlan-piaci jelentés szerint Budapestet tekintve ez a folyamat különösen látványos: az év első tíz hónapjában közel 14,7 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami mintegy 8 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának eredményét. A külföldi turisták jellemzően hotelekben foglalnak, ez egyébként a vendégéjszakák 54 százalékát adja, amely a szállodai szegmens erős szerepét jelzi.

A legtöbb vendég az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, Izraelből, Németországból és Olaszországból érkezett, ami alátámasztja Budapest nemzetközi vonzerejét.

Ezzel párhuzamosan országos szinten is erősödik a befektetői bizalom, különösen a szállodaiparban, amely teljesítményében egyre inkább megközelíti a pandémia előtti időszak szintjét.

Erősödést jeleznek a szállodai teljesítménymutatók

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) Trendriportjában 2025 első felében a régió fővárosainak szállodai szobafoglaltsága 58 és 73 százalék között mozgott, Budapest 68 százalékos mutatója pedig nagyjából megegyezik a régiós átlaggal. A riportban szereplő 35 európai desztináció között Budapest

szobafoglaltságban a 15.,

az átlagos szobaárban a 24.,

egy kiadható szobára jutó nettó bevétel tekintetében pedig a 21.

Bár a régiós összevetésben Budapest még mindig kedvezőbb árkategóriában mozog, a dinamika egyértelműen felzárkózást mutat, a nettó 130,2 eurós átlagos szobaár és a nettó 106,4 eurós REVPAR, vagyis egy kiadható szobára jutó nettó bevétel alapján.