Országos hajtóvadászat vetett véget a hamisított hívószámokról indított csalásnak

Összehangolt akció keretében számolt fel a rendőrség december 10-én egy kiterjedt bűnszervezetet, amely több tíz millió forinttal rövidítette meg áldozatait. A profi módon felépített, csalásra, pénzmosásra szakosodott hálózat felszámolásával egy olyan bűncselekmény-sorozat végére tettek pontot a rendőrök, amely többtucatnyi áldozatot szedett.

Munkatársunktól
2025. 12. 17. 16:42
Forrás: Police.hu
A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdai sajtótájékoztatóján Farkas Péter alezredes, a Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály vezetője rántotta le a leplet egy nagyszabású bűnügyről, amelyben magyar áldozatok bankszámláit fosztották ki módszeresen. A nyomozók megállapították, hogy az elkövetők 2024 tavaszától kezdve változatos módszerekkel tulajdonítottak el összegeket, alkalmanként több százezer forinttól egészen a 17 milliós tételig. A Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály adatai szerint a jól szervezett csalás során összesen több tíz millió forint kárt okoztak a gyanúsítottak – írta az Origo.hu.

Hatalmas rendőrségi razziát indított a BRFK az internetes bűnözők ellen, melynek során számos helyszínen egyszerre léptek fel a hatóságok a szervezett csalás megfékezése érdekében.
Fotó:  Police.hu

Felgöngyölített országos csalássorozat

A bűnszervezet rendkívül rafinált módszerekkel, például álbanki hívásokkal és hamisított netbanki oldalakkal szerezte meg áldozatai bizalmát, majd összesen 64 millió forintot emelt le a számláikról. A pénz tisztára mosásához strómanokat alkalmaztak, akik saját nevükre nyitott bankszámlákkal segítették a készpénzfelvételt és a valutaváltást. A hálózatot R. György és E. Zoltán irányította, a toborzásért pedig három társuk felelt.

A rendőrség december 10-i országos razziája során 22 helyszínen csapott le, 17 embert állítottak elő, és rengeteg digitális eszközt, bankkártyát, valamint készpénzt foglaltak le. A hatóság figyelmeztet: aki bűncselekményből származó összegek átfolyatásához adja át a számláját, börtönbüntetést kockáztat. 

Fontos szabály, hogy egy valódi bank sosem állítja telefonban, hogy az ügyfél pénze nincs biztonságban, így az ilyen hívás minden esetben visszaélés.

Míg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a lakossági számlákat fosztogató hálózatokat számolja fel, a hatóságok egy másik fronton is látványos sikert értek el az államkassza védelmében: egy nagyszabású akció során egy 750 millió forintos adóhiányt okozó bűnszervezetre csaptak le a nyomozók.

Borítókép: Lecsapott a rendőrség (Forrás: police.hu)


