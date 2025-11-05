Budapestturizmusvendégéjszaka

Turizmus a fővárosban: jók a számok, most kell ügyesnek lenni

Budapesten tovább erősödik a szállodapiac teljesítménye, és az idei év akár a 2019-ben elért vendégéjszaka-rekordot is felülmúlhatja. A főváros turizmusa elsősorban a külföldi látogatók élénk érdeklődésének köszönhetően kapott új lendületet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 17:39
Budapest, 2014. december 26. A Deák tér látképe esti kivilágításban a Bazilika kilátójából. Balra a Deák téri evangélikus templom klasszicista stílusú mûemlék épülete, jobbra a Le Méridien Budapest szálloda. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Az Ön által most kiválasztott fénykép nem képezi az MTI fotókiadásának, valamint az MTVA fotóarchívumának szerves részét. A kép tartalmáért és a szövegért a fotó készítõje vállalja a felelõsséget. Fotó: Róka László
A turizmus élénkülésének jelei látszanak Budapesten. Az év első nyolc hónapjában a fővárosi szálláshelyeket használó vendégek összesen 11,5 millió vendégéjszakát töltöttek el, ami nyolc százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának adatait. A nyári szezon különösen erős volt, és a jelenlegi adatok alapján az idei év akár felül is múlhatja a 2019-es, járvány előtti csúcsot, derül ki az amerikai ingatlanszolgáltató és ingatlanbefektetési vállalat, a CBRE nemzetközileg is mérvadó elemzéséből.

Továbbra is a szállodák a legnépszerűbbek, ha turizmusról van szó. A képen a Gellért Fürdő/DANUBIUS HOTEL GELLÉRT/ Fotó: Vémi Zoltán
Továbbra is a szállodák a legnépszerűbbek, ha turizmusról van szó. A képen a Gellért fürdő (Danubius Hotel Gellért) Fotó: Vémi Zoltán

A turizmus olyan lehetőséget jelent, amit kár lenne elbaltázni…

A szálláshelyek között továbbra is a szállodák a legnépszerűbbek: a vendégek 55 százaléka választott valamilyen hotelt. A Budapestre jellemző turizmus nemcsak ebben tér el sok más európai várostól, hanem a külföldről érkezők arányában is. A vendégéjszakák 86 százalékát külföldi utazók töltötték el; a legtöbben az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, Németországból, Olaszországból és Izraelből látogattak a magyar fővárosba.

Új szálláshelyek

Budapesten jelenleg 234 szálloda működik, összesen több mint 23 ezer szobával. Az idei évben eddig hat új hotel nyílt meg, ami szobaszámra lefordítva 465-öt jelent. A következő három évben húsz további szálloda átadása várható, mintegy 2800 új szobával. A szállodai árak ugyanakkor idén átlagosan 3,4 százalékkal csökkentek, a nyári hónapok során az átlagár 127 euró volt. Ez arra utal, hogy a piaci alkalmazkodás továbbra is fontos szerepet játszik, és a vendégforgalom növekedése mellett az árképzés továbbra is körültekintő.

A szakértők szerint a befektetők érdeklődése is fokozatosan erősödik a budapesti szállodapiac iránt, ami új fejlesztések előtt nyithat utat. A magasabb kategóriájú szállodák szerepének növeléséhez azonban az ellenzéki vezetésű fővárosban „működő” szolgáltatások egy jelentős részének fejlesztésére is szükség lenne.

Az üzleti turizmus is újra fejlődési pályára állhat. A folyamatok abba az irányba mutatnak, hogy Budapest fokozatosan közelíthet a régió meghatározó üzleti és rendezvényközpontjaihoz, ami hosszabb távon a teljes szállodapiacot erősítheti.

A jelenlegi tendenciák azt mutatják, hogy a fővárosi turizmus nemcsak visszanyerte a nemzetközi figyelmet, hanem új növekedési lehetőségeket is körvonalaz. 

 

Most igazán nagy a felelősség

A kialakuló piaci egyensúly és az új szállodai kapacitások megjelenése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy Budapest a térség egyik megkerülhetetlen turisztikai célpontjaként erősítse tovább pozícióját. Már csak az a kérdés, hogy a főváros vezetése képes lesz-e az eddigi tapasztalatainkkal ellentétesen meglepni minket, és kompetensen kezelni a helyzetet. 
 

