A Margitszigetet is elhanyagolják Karácsonyék

Felszakadozó futószőnyeg, tönkrement napozóágyak és szemét – ez jellemzi a Margitszigetet. Kőrösi Koppány urbanista, a Budapest Műhely vezetője fotókat posztolt az egyik futása alkalmával, amelyek megmutatják, hogy a népszerű szabadidőpark egyre inkább lepusztult állapotba került, illetve több eszközt már a hajléktalanok vettek birtokba.

Forrás: Facebook2025. 11. 04. 5:35
A Margitszigetről írt Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője, aki 1990 óta jár oda futni. A városfejlesztés-politikai szakértő a közpark leromló állapotáról számolt be közösségi oldalán. 

Forrás: Facebook

– Akkoriban a szocializmusból bogáncsként ránk ragadt narancssárga sóderrel volt felszórva a sétány – örültünk, ha a szezon végére kitapostuk, aztán átkozódtunk, amikor újra kiöntötték vele az utat, és megint bokáig süppedt benne a lábunk – emlékezett vissza az urbanista. Hozzátette: 2017-ben – az akkor Budapesten megrendezett vizes vb-re készülve – a Margitsziget „parádésan megújult”. A növényzet, az utcabútorok és a Demszky-érában már röviden és vékonyan megkezdett futóút is új arculatot kapott.

– Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester – és nevében zöld, klímavészhelyzettel erősített a városvezetés – rohamos az erózió.

– Személyesen ismerem a harmadával csökkentett főkertes csapatot, nem rajtuk múlik.

Fantasztikus munkájuknak köszönhető, hogy csak ennyire ment tönkre a Margitsziget, amennyire – hangsúlyozta Kőrösi. A Budapest Műhely vezetője arra is kitért: valamikor májusban ment körbe a futóút rekortánján a seprőgép, azóta a futók tapossák le róla a koszt, a viharok által letört faágakat, a leveleket.

– A tavalyi árvíz óta így néz ki a MAC stadionja mögötti rész – hiába kapott 200 millió forintot a kormánytól Budapest, hiába a Fővárosi Közgyűlés határozata, nem hozzák helyre. Külön szívfájdalmam a napozóágyak tönkretétele.

 Vandál módon elhajlították már évekkel ezelőtt az ágyakat, ma reggelre valaki kidöntötte az egyik napernyőt is. Egy másik már hónapokkal ezelőtt be is szakadt, de az összes többi is mocskos, elhasznált.

Nyáron hajléktalanok alszanak rajta. Ide járok futni reggelente, és fájó szívvel látom a pusztulást, az enyészetet – zárta gondolatait a városfejlesztési szakember.

Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a Margitszigeten lévő játszótér több eleme leromlott állapotú, a játszótéren hajléktalanok tanyáznak. A játszóteret karbantartania és a gyermekek biztonságát szavatolnia a fővárosnak kellene.

Forrás: Metropol

 


Borítókép: Margitsziget (Forrás: Facebook)


 

Fontos híreink

