Felkészült a választási időszak feladataira a közmédia

A közmédia a jövő évi választási időszak feladataira a jogszabályi környezet teljes biztosítottsága mellett készül – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtó- és marketingirodája.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) III. kerületi Kunigunda útjai székháza és gyártóbázisa

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A közmédia vezetői december 17-én az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), valamint a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) szakértői küldöttségével folytatott szakmai találkozón biztosították a küldöttséget, hogy minden szükséges jogszabályi keret adott a 2026-os magyar országgyűlési választásokhoz kapcsolódó tájékoztatás biztosításához.

A korábbi választásokhoz hasonlóan a közmédia garantálja a kiegyensúlyozott, független és hiteles hírközlést.

Ezt eddig is bizonyította: az elmúlt években több mint ötezer politikai meghívással biztosította az esélyegyenlőséget és a tárgyilagos tájékoztatást.

A választási időszakban újra működő Közmédia Választási Iroda (KVI) ideiglenes testülete továbbra is a gyors, pontos és szakmailag korrekt információk közvetítését szolgálja.

A közmédia választások idején végzett tevékenységét – a törvényesség, a szakmai korrektség és a közszolgálati elkötelezettség szempontjából – a Nemzeti Választási Bizottság és a Médiatanács is felügyeli.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)