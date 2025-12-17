A Tisza Párt megfutamodott: Brüsszel kezébe adnák a magyar energiaellátás és a rezsicsökkentés sorsát

Az Európai Parlament plenáris ülése ma elfogadta az orosz energia behozatalának betiltására irányuló rendeletjavaslatot. Ennek a brüsszeli diktátumnak a teljesítése Magyarország részéről kivitelezhetetlen. Az előírt korlátozások végrehajtásával Magyarország biztonságos, elegendő mértékű kőolajjal és földgázzal történő ellátása ellehetetlenülne. A magyar családok rezsiszámlái háromszorosukra emelkednének és jelentős mértékű üzemanyagár-emelkedés is bekövetkezne

– közölte a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy

A Tisza Párt azonban nem vett részt a mai szavazáson.

Pártcsaládjuk viszont büszkén kampányolt a Magyarország biztonságát fenyegető döntés mellett:

The European Parliament approved the phase-out of Russian gas imports.



All new Russian energy contracts will be banned from 2026, and existing ones will be stopped throughout 2026 and 2027.



Russia cannot use European money to fuel its war.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Whq0lXM7L2 — EPP Group (@EPPGroup) December 17, 2025

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye kiemeli:



Magyar Péterék nem álltak ki a magyar nemzeti érdek mellett, ehelyett a megfutamodást választották.

Ma bebizonyosodott, ha tehetnék, Magyarország energiaellátását és a rezsiárak meghatározásának jogát Brüsszel kezébe adnák. Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői, a rendeletjavaslat ellen szavaztunk. „Kiállunk hazánk biztonságos energiaellátása mellett és nem engedünk a rezsicsökkentésből. A csata a csütörtöki uniós csúcstalálkozón és az Európai Bíróságon folytatódik, ide Magyar Péterékkel ellentétben nem fehér zászlóval érkezünk

– fogalmazott Gyürk András.



Borítókép:Magyar Péter (Fotó: AFP)