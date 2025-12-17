Magyar Péterék Brüsszelre bíznák a magyar energiaellátás és a rezsicsökkentés sorsát. Ezt bizonyítja, hogy ma a Tisza Párt képviselői nem vettek részt az orosz energia behozatalának tiltására irányuló rendeletjavaslat szavazásán. Nem álltak ki a magyar érdekért, így brüsszeli gazdáik kezébe adták a döntés lehetőségét – hangsúlyozta közleményében a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.
A Tisza Párt megfutamodott: Brüsszel kezébe adnák a magyar energiaellátás és a rezsicsökkentés sorsát
A Fidesz–KDNP EP-képviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy az orosz energiaimport betiltása veszélyeztetné Magyarország biztonságos energiaellátását és a rezsicsökkentést. A képviselőcsoport bírálja a Tisza Pártot, amiért nem vett részt a szavazáson, és szerintük Brüsszel kezébe adná a döntést. A kormánypártok hangsúlyozzák: a rendelet végrehajtása súlyos áremelkedéseket okozna. Nem engedünk a biztonságos energiaellátásból és nem adjuk fel a rezsicsökkentést sem. A küzdelem a csütörtöki uniós csúcson és az Európai Bíróságon folytatódik – áll a Fidesz–KDNP EP-képviselőinek közleményében.
Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői ezt a kezdeményezést határozottan elutasítottuk
– írták, hozzátéve:
Nem engedünk a biztonságos energiaellátásból és nem adjuk fel a rezsicsökkentést sem. A küzdelem a csütörtöki uniós csúcson és az Európai Bíróságon folytatódik.
Az Európai Parlament plenáris ülése ma elfogadta az orosz energia behozatalának betiltására irányuló rendeletjavaslatot. Ennek a brüsszeli diktátumnak a teljesítése Magyarország részéről kivitelezhetetlen. Az előírt korlátozások végrehajtásával Magyarország biztonságos, elegendő mértékű kőolajjal és földgázzal történő ellátása ellehetetlenülne. A magyar családok rezsiszámlái háromszorosukra emelkednének és jelentős mértékű üzemanyagár-emelkedés is bekövetkezne
– közölte a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy
A Tisza Párt azonban nem vett részt a mai szavazáson.
Pártcsaládjuk viszont büszkén kampányolt a Magyarország biztonságát fenyegető döntés mellett:
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleménye kiemeli:
Magyar Péterék nem álltak ki a magyar nemzeti érdek mellett, ehelyett a megfutamodást választották.
Ma bebizonyosodott, ha tehetnék, Magyarország energiaellátását és a rezsiárak meghatározásának jogát Brüsszel kezébe adnák. Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői, a rendeletjavaslat ellen szavaztunk. „Kiállunk hazánk biztonságos energiaellátása mellett és nem engedünk a rezsicsökkentésből. A csata a csütörtöki uniós csúcstalálkozón és az Európai Bíróságon folytatódik, ide Magyar Péterékkel ellentétben nem fehér zászlóval érkezünk
– fogalmazott Gyürk András.
Borítókép:Magyar Péter (Fotó: AFP)
