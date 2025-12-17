Brüsszel új frontot nyitott: nemzetközi jogi ítélet miatt indult eljárás Magyarország ellen

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen egy, a magyar olajvállalat és Horvátország között több mint tíz éve húzódó jogvita kapcsán. Ennél azonban jóval többről van szó: arról, hogy az Európai Unió meddig terjesztheti ki a saját jogrendjét, és mi történik akkor, ha az ütközik egy hatályos nemzetközi szerződéssel. A Mol ugyanis egy unión kívüli ország bíróságán kérte egy választottbírósági ítélet elismerését és végrehajtását. Ezt az Energia Charta, egy érvényes nemzetközi egyezmény alapján tette, azonban Brüsszel most közbeszólt, és egyenesen Magyarországot vette célba.
Több szálon futó történet bonyolódik most tovább
A Mol és Horvátország vitája több ügyben és platformon haladt. Emlékezetes eseménysor volt, amikor 2009-ben a Mol részesedést vásárolt a horvát INA olajvállalatban, majd a horvát kormány vesztegetéssel vádolta a feleket, és Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató elleni európai elfogatóparancsot is kiadott. Ebben az ügyben 2014-ben Zágráb az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságához (Uncitral) fordult, hogy választottbíróság nyilvánítsa semmisnek a szerződéseket. Két évvel később utasította el a keresetet a testület, mivel nem találta bizonyíthatónak a vesztegetést, és a horvát koronatanút hiteltelennek, a bemutatott horvát bizonyítékokat pedig manipuláltnak találta.
Emellett 2013 novemberében a Mol kezdeményezett eljárást a washintoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál, (ICSID) mert a horvát állam megtagadta egy gázkeret-megállapodás teljesítését. Ezt a pert a Mol 2022 júliusában nyerte meg azzal, hogy 236 millió dollár kártérítésre lett jogosult Zágrábtól.
A horvát kormány azonban mindkét döntést megtámadta, sikertelenül. Ennek ellenére Zágráb nem fizette ki a Molnak megítélt kártérítést, ezért a magyar vállalat az Egyesült Államokban, a washingtoni szövetségi bíróságon (District of Columbia) kezdeményezett eljárást az ítélet végrehajtása érdekében. A testület az idén kimondta: az ICSID-ítélet helyénvaló, Zágrábnak fizetnie kell. Ezen a ponton lépett közbe Brüsszel.
