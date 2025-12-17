belügyminisztériumkósa ádámfoglalkoztatas2025pályázat

Kósa Ádám: Kulcsfontosságú a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek munkája

A fogyatékossággal élőket segítő szervezetek munkája kulcsfontosságú ahhoz, hogy bővüljön a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatása.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 17:44
Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyerteseket hirdettek a Foglalkoztatás 2025 pályázatban – közölte a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkársága.

Budapest, 2025. december 11. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára jelnyelven mond beszédet az Érték vagy! címmel megrendezett budapesti díjátadó gálán 2025. december 11-én. MTI/Bruzák Noémi
Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Kósa Ádám az oklevélátadó eseményén hangsúlyozta,

a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek munkája kulcsfontosságú ahhoz, hogy bővüljön a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatása.

A Belügyminisztérium képviseletében Kósa Ádám államtitkár és Radomszki Lászlóné helyettes államtitkár személyesen kereste fel a Foglalkoztatás 2025 pályázat nyertes szervezeteit, a program keretében két budapesti helyszínen összesen nyolc szervezet vehetett át támogatói oklevelet.

Az első helyszínen az egyik nyertes, a Motiváció Alapítvány látta vendégül a résztvevőket: a Nem Adom Fel Alapítványt, a B2O Mentorálás Program munkatársait, valamint a Down Alapítvány képviselőit. A második helyszínen, a – szintén támogatásban részesült – Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületénél a Kézenfogva Alapítvány, a Salva Vita Alapítvány és a Rehab Force Nonprofit Kft. kapta meg támogatói oklevelét.

A pályázat célja, hogy a szervezetek már jól bevált gyakorlataikra építve tovább erősödhessenek, és a foglalkoztatás bővítésében tartós, kiszámítható eredményeket érjenek el.

A Foglalkoztatás 2025 pályázat 147,2 millió forint forrásból, nyolc nyertes pályázó bevonásával támogatja a budapesti célcsoport felkészítését és nyílt munkaerőpiaci elhelyezését, a többi között toborzással, kompetenciafejlesztéssel, mentorálással, állásfeltárással és munkahelyi beilleszkedést segítő támogatással.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu