Kósa Ádám: Kulcsfontosságú a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek munkája

Nyerteseket hirdettek a Foglalkoztatás 2025 pályázatban – közölte a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkársága.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Kósa Ádám az oklevélátadó eseményén hangsúlyozta,

a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek munkája kulcsfontosságú ahhoz, hogy bővüljön a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatása.

A Belügyminisztérium képviseletében Kósa Ádám államtitkár és Radomszki Lászlóné helyettes államtitkár személyesen kereste fel a Foglalkoztatás 2025 pályázat nyertes szervezeteit, a program keretében két budapesti helyszínen összesen nyolc szervezet vehetett át támogatói oklevelet.

Az első helyszínen az egyik nyertes, a Motiváció Alapítvány látta vendégül a résztvevőket: a Nem Adom Fel Alapítványt, a B2O Mentorálás Program munkatársait, valamint a Down Alapítvány képviselőit. A második helyszínen, a – szintén támogatásban részesült – Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületénél a Kézenfogva Alapítvány, a Salva Vita Alapítvány és a Rehab Force Nonprofit Kft. kapta meg támogatói oklevelét.

A pályázat célja, hogy a szervezetek már jól bevált gyakorlataikra építve tovább erősödhessenek, és a foglalkoztatás bővítésében tartós, kiszámítható eredményeket érjenek el.

A Foglalkoztatás 2025 pályázat 147,2 millió forint forrásból, nyolc nyertes pályázó bevonásával támogatja a budapesti célcsoport felkészítését és nyílt munkaerőpiaci elhelyezését, a többi között toborzással, kompetenciafejlesztéssel, mentorálással, állásfeltárással és munkahelyi beilleszkedést segítő támogatással.

