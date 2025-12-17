Akkora volt a sikere, hogy a minisztérium újra elérhetővé teszi a népszerű pályázatot

A nagy siker és érdeklődésre való tekintettel, újra elérhetővé teszi a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázatot a Demján Sándor-program keretein belül a kormány, amely a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből kiderül, a pályázat 1,1 milliárd forintos keretösszeggel indul, amelynek köszönhetően további olyan 600–800 hazai vállalkozás juthat professzionális szolgáltatók által megvalósított, korszerű digitális megoldásokhoz, akik a program első ütemében nem részesültek támogatásban. A pályázati forrás igénybevételéhez önerő nem szükséges, a támogatási intenzitás száz százalék.

A programra minden olyan magyarországi székhelyű, köztartozásmentes mikro- vagy kisvállalkozás – beleértve az egyéni vállalkozókat is – jelentkezhet, amely még nem rendelkezik honlappal, vagy meglévő webes felülete elavult.

A támogatás összege vállalkozásonként bruttó 400 ezer forinttól bruttó kétmillió forintig terjedhet.

– A digitális jelenlét többé nem versenyelőny, hanem alapfeltétel. Célunk, hogy minden magyar mikro- és kisvállalkozás korszerű, hatékony és a jövő technológiáira nyitott online eszközökkel dolgozhasson. A mesterséges intelligencia alkalmazása a legkisebb vállalkozások számára is kézzelfogható segítséget jelenthet hatékonyságuk növelésében, az ügyféligények gyorsabb kiszolgálásában és erőforrásaik megtakarításában – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Az MI-alapú megoldások lehetővé teszik többek között automatizált ügyfélszolgálati chatrobotok alkalmazását, személyre szabott ajánlórendszerek, online időpontfoglalók működtetését és professzionális marketingtartalmak gyors, költséghatékony gyártást is.

– Az első ütem eredményei igazolták a program sikerét: 6000 vállalkozás kapott új, modern webes megjelenést. Most a mesterséges intelligencia alapú megoldások bevonásával még nagyobb fejlődési lehetőséget kínálunk a hazai kkv-szektornak – emelte ki az államtitkár.