Rendkívüli

Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

mesterséges intelligencianemzetgazdasági minisztériumdemján sándor programszabados richárd

Akkora volt a sikere, hogy a minisztérium újra elérhetővé teszi a népszerű pályázatot

Segítség a digitális fejlesztésekhez.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 15:41
Szabados Richárd: A digitális jelenlét többé nem versenyelőny, hanem alapfeltétel - ez indokolja a saját holnappal kapcsolatos plyázatot Fotó: MTI / Kovács Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nagy siker és érdeklődésre való tekintettel, újra elérhetővé teszi a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázatot a Demján Sándor-program keretein belül a kormány, amely a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből kiderül, a pályázat 1,1 milliárd forintos keretösszeggel indul, amelynek köszönhetően további olyan 600–800 hazai vállalkozás juthat professzionális szolgáltatók által megvalósított, korszerű digitális megoldásokhoz, akik a program első ütemében nem részesültek támogatásban. A pályázati forrás igénybevételéhez önerő nem szükséges, a támogatási intenzitás száz százalék. 

A programra minden olyan magyarországi székhelyű, köztartozásmentes mikro- vagy kisvállalkozás – beleértve az egyéni vállalkozókat is – jelentkezhet, amely még nem rendelkezik honlappal, vagy meglévő webes felülete elavult.

 A támogatás összege vállalkozásonként bruttó 400 ezer forinttól bruttó kétmillió forintig terjedhet.

– A digitális jelenlét többé nem versenyelőny, hanem alapfeltétel. Célunk, hogy minden magyar mikro- és kisvállalkozás korszerű, hatékony és a jövő technológiáira nyitott online eszközökkel dolgozhasson. A mesterséges intelligencia alkalmazása a legkisebb vállalkozások számára is kézzelfogható segítséget jelenthet hatékonyságuk növelésében, az ügyféligények gyorsabb kiszolgálásában és erőforrásaik megtakarításában – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Az MI-alapú megoldások lehetővé teszik többek között automatizált ügyfélszolgálati chatrobotok alkalmazását, személyre szabott ajánlórendszerek, online időpontfoglalók működtetését és professzionális marketingtartalmak gyors, költséghatékony gyártást is.

– Az első ütem eredményei igazolták a program sikerét: 6000 vállalkozás kapott új, modern webes megjelenést. Most a mesterséges intelligencia alapú megoldások bevonásával még nagyobb fejlődési lehetőséget kínálunk a hazai kkv-szektornak – emelte ki az államtitkár.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.