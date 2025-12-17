Rövidesen döntenek Hadházy Ákos mentelmi jogáról

Megérkezett az Országgyűlés elnökéhez a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványa Hadházy Ákos mentelmi jogának felfüggesztésére – közölte Facebook-oldalán Budai Gyula.

A történtek előzménye, hogy a miniszteri biztos hetekkel ezelőtt becsületsértés vétsége miatt nyújtott be magánindítványt a bíróságra Hadházy Ákossal szemben. Budai Gyula azután fordult a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, hogy Hadházy Ákos a Parlament folyosóján fellökte őt. Mivel Hadházynak mentelmi joga van, az eljárás csak úgy folytatódhat, ha azt az Országgyűlés felfüggeszti.

A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette: egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd a miniszteri biztos is rászólt Hadházyra, hogy hagyja abba a felvétel készítését. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Budai ezt követően meg is kérdezte Hadházyt, hogy miért kellett őt fellöknie, a politikus pedig válaszával elismerte tettét. Az inzultust egyébként több képviselő is látta, így Hadházy ezt le sem tagadhatja. A miniszteri biztos azt is kifejtette beadványban, hogy Hadházy viselkedése csorbíthatta az ő emberi méltóságát és becsületét, hiszen Hadházy Ákos szándékosan olyan fizikai magatartást tanúsított, amely alkalmas volt Budai Gyula „megszégyenítésére, emberi méltóságának lealacsonyítására, ezáltal a becsületének csorbítására”.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)