Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

A jogviták a bírósági útnál egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélő módon rendezhetők

Januártól él a kedvező változás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 16:33
Januártól a kkv-k is fordulhatnak a békéltető testületekhez Forrás: Shutterstock
Januártól a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) is fordulhatnak a békéltető testülethez végső felhasználóként – hívta fel a figyelmet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szerdán az MTI-nek küldött közleményében.

Kifejtették, a fogyasztóvédelmi törvény módosításának értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozások végső felhasználóként egy termékvásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele estén kvázi fogyasztói minőségben fordulhatnak 2026. január 1-jétől a békéltető testületekhez.

Így a jogviták a bírósági útnál egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélő módon rendezhetők a kkv-k számára is.

A közleményben kitértek arra, a törvénymódosításban azt is rögzítették, hogy a békéltető testületi eljárásban az érdemi álláspont kialakítására, a válaszirat megküldésére, azaz a nyilatkozattételre a vállalkozásoknak a jelenlegi nyolc nap helyett 15 nap áll majd rendelkezésre. Ez a változtatás hatékonyabbá teszi a békéltető testületi eljárást, mivel csökkenti azon esetek számát, amikor a vállalkozás válaszának hiánya akadályozza a sikeres megegyezést. A hosszabb határidőnek köszönhetően saját jogi részleggel nem rendelkező kisebb vállalkozásoknak több idejük lesz érdemi álláspontjuk kialakítására, míg az összetettebb ügyekben is több idő áll rendelkezésre a válaszirat elkészítésére és megküldésére.

A módosítások 2026. január 1-jén lépnek hatályba.

