Sötétség ölelte körbe az első kézilabdadrámát

Egyetlen hibapont. A 2003-as horvátországi női kézilabda-világbajnokságon a csoportmérkőzések során a német válogatottól 30-27-re elszenvedett vereség volt az, amit senki nem gondolt. A másik négy összecsapást sikerült megnyerni, ebből a négy sikerből különösen a Dánia ellen aratott 29-19-es győzelem marad emlékezetes. Három évvel azok után, hogy a Sydney-ben rendezett olimpia döntőjében felfoghatatlan módon kaptunk ki tőlük. Persze egy világbajnoki csoportmeccset nem lehet összevetni egy olimpiai döntővel, de a lelkeknek akkor is jót tett ez a siker a skandinávok ellen.

Bojana Radulovics (balra) és Bohus Beáta féktelen öröme a 2003-as női kézilabda-világbajnokságon (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Döbbenetes dráma a 2003-as női kézilabda-világbajnokságon

A csoportot azért sikerült megnyerni (a szlovén, a német és a magyar csapat is négy győzelemmel és egy vereséggel zárta ezt a kört), jöhetett a középdöntő. Amelynek második fordulójában, 2003. december 13-án, Rijekában került sor a norvégok elleni mérkőzésre. Egy nappal korábban a németek egy góllal kaptak ki a norvégoktól, mi hárommal vertük a románokat.

Egy újabb magyar győzelem máris az elődöntőbe küldte volna Mocsai Lajos csapatát.

Az első félidőben csodálatosan játszott a magyar válogatott és a szünetben 14-11-re vezetett. A tét nem csak az volt, hogy nyerünk-e, hanem az is, hogy ezzel a győzelemmel kijutunk-e a 2004-es athéni olimpiára. A hatalmas tét nem roppantotta össze a magyar lányokat, a később tragikus autóbalesetben elhunyt Kulcsár Anita játékára nem nagyon lehettek szavak. A norvégok csak vergődtek (ilyet sem látni tőlük), szinte megfojtottuk őket. Aztán következett a második félidő és a nem mindennapi kézilabdadráma.

A meccs: Női kézilabda-világbajnokság, 2003, Horvátország

Középdöntő, 2. forduló: Magyarország–Norvégia 24-24 (14-11)

Rijeka, 500 néző. Vezette: Karabaic, Rudic (horvátok). Magyarország: Pálinger – Lovász 4, Radulovics 6/3, Kulcsár 4, Görbicz 2, Ferling 5, Kisrner 2. Csere: Sirina (kapus), Bohus, Pigniczki 1, Siti Eszter. Szövetségi kapitány: Mocsai Lajos.

Norvégia: Leganger – Aamondt 6, Lunde 6/5, Larsen, Hilmo 3, Hovind, Sandve. Csere: Tjugum (kapus), Nyberg 3, Soerlie, Hynne 1, Riegelhuth 1, Harsaker 3. Szövetségi kapitány: Marit Breivik. Kiállítások: 8, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, illetve 7/5.

Alighogy elindult a második harminc perc, a rijekai csarnokban kialudtak a fények. A játéktér sötétbe borult. Érthetetlen dolog volt ez, mert a csarnokon kívül égtek a villanyok, sőt, odabent az eredményjelző sem aludt ki. A műsorközlő teljes pánikba esett, két nyelven harsogta, hogy ilyen skandalum 1977 óta nem történt ebben az országban. (A részleteket nem mesélte el.) A csapatok a félhomályban a pályán maradtak, különféle gimnasztikai gyakorlatokat végeztek, nem akartak kihűlni. Mindenkinek eszébe jutott a 2000-ben Romániában megrendezett Európa-bajnokság, amelyen a román rendezők – szinte egészen biztosan szándékosan – leoltották a villanyt a magyar és a román együttes elődöntőjében. Ott azonban hamar megtalálták a „kiégett biztosítékot”, itt az idő egyre jobban telt.

A meccs amúgy is későn, 20.30-kor kezdődött, az éjszakába nyúló dráma nem akart véget érni.

Egy óra telt el, amikor a két csapat az öltözőbe ment. Iszonyatos volt a botrány. Ha nem lett volna ekkora a tét, ha a rendezők nem zsúfolták volna össze a középdöntő három meccsét három napra, talán haza is lehetett volna menni. Az IHF kirendelt ellenőre ragaszkodott ahhoz, hogy a meccset folytatni kell. Ő is tudta, hogy a halasztás végzetesen borítana fel mindent. A magyar csapat játékosai tehetetlenül várakoztak. Szőlőcukrot ettek és energiaitalokat ittak, valahogy szinten kellett tartani magukat. Mivel a meccs kétharmada nem ment le, az akkori állást sem lehetett végeredménynek elfogadni.

Futballmeccsnyi idő, azaz másfél óra telt el, amikor újra fénybe borult az aréna. Ekkor 22.55-öt mutattak az órák. Azt hittük, a botrányt nem lehet fokozni. Tévedtünk.

Öt perc bemelegítés után megint minden sötétbe borult. Őrület. Teljes volt az anarchia, a tanácstalanság. Ekkor azonban egy varázskezű villanyszerelő érkezett, aki öt perc elteltével elhárította az újabb hibát. Folytatódhatott a melegítés és a meccs is. Mocsai Lajos szövetségi kapitány előre jelezte: bármilyen eredményt is hoz a második félidő, az, a körülmények miatt nem lesz reális.