Black Friday lázban ég a világ, figyelmeztet a GVH, ezekre figyeljünk vásárlás során

Elérkezett november 28-a, a Black Friday, vagyis a fekete péntek napja. Évről évre ez a karácsonyi bevásárlási szezon egyik legforgalmasabb időszaka. A kereskedők által kínált árkedvezmények sok magyar háztartás számára jelenthetnek valós könnyebbséget az ünnepi kiadások közepette. Ez a megállapítás azonban kizárólag akkor igaz, ha az akciókat a vállalkozások tisztességes keretek között, a szabályokat betartva valósítják meg. A Gazdasági Versenyhivatal már hetekkel ezelőtt felhívta a figyelmet a kockázatokra. Ebben az időszakban megszaporodnak a vásárlási lázat kihasználó kereskedői trükkök. A legfontosabb tanács éppen ezért az impulzusvásárlás elkerülése. Érdemes minden esetben higgadtan végiggondolni, valóban szükségünk van-e a kínált termékre, figyelmezetet a GVH.

Idén is eljött a Black Friday. /Fotó: Móricz Sabján Simon

Black Friday, Black Friday, Black Firday

A tudatos döntéshozatalhoz elengedhetetlen az alapos tájékozódás. A hatóság javaslata szerint a fogyasztóknak minden esetben meg kell győződniük arról, a feltüntetett ár valóban kedvezményes-e. Különös tekintettel kell lenni az olyan járulékos költségekre, mint a kiszállítási díj. A kedvezmény érvényesítésének pontos feltételeit szintén érdemes alaposan átolvasni. Az ár-összehasonlító oldalak és applikációk hasznos támpontot nyújthatnak. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a találati listák élén gyakran fizetett hirdetések szerepelnek. Ezek nem feltétlenül tükrözik a legkedvezőbb piaci ajánlatot.

Az online térben fokozott óvatosságra van szükség a webáruházak megbízhatóságának ellenőrzésekor.

Gyanúra adhat okot, ha egy kereskedőről kizárólag ötcsillagos értékelések olvashatók. Ezeket az elismeréseket gyakran mesterségesen generálják. Hasonlóan intő jel, ha az oldalon hiányoznak a vállalkozás elérhetőségi adatai és az ügyfélszolgálat elérhetőségei. A felelős döntést segítheti a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatbázisa is. Ez a lista tartalmazza a súlyosan jogsértő webáruházakat. Emellett fontos észben tartani: internetes vásárlás esetén – néhány speciális kivételtől eltekintve – a vásárlót a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.