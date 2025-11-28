Black FridayAbout YouőrületGVH

Black Friday lázban ég a világ, figyelmeztet a GVH, ezekre figyeljünk vásárlás során

Bár olyan érzés, mintha már két hete tartana, de hivatalosan a mai napra esik a fekete péntek, az internetes teret és az üzleteket mégis hetek óta uralják a kecsegtetőnek tűnő ajánlatok. A Gazdasági Versenyhivatal körültekintésre inti a magyar vásárlókat. A leárazások áradata közepette érdemes megőrizni a higgadtságot, az elhamarkodott, érzelmi alapú döntések ugyanis sokszor csalódáshoz vezetnek. A hatóság nemcsak tanácsokkal látja el a fogyasztókat, a piaci szereplőket is szigorúan ellenőrzi az idei Black Friday alkalmával.

2025. 11. 28. 8:55
Forrás: Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elérkezett november 28-a, a Black Friday, vagyis a fekete péntek napja. Évről évre ez a karácsonyi bevásárlási szezon egyik legforgalmasabb időszaka. A kereskedők által kínált árkedvezmények sok magyar háztartás számára jelenthetnek valós könnyebbséget az ünnepi kiadások közepette. Ez a megállapítás azonban kizárólag akkor igaz, ha az akciókat a vállalkozások tisztességes keretek között, a szabályokat betartva valósítják meg. A Gazdasági Versenyhivatal már hetekkel ezelőtt felhívta a figyelmet a kockázatokra. Ebben az időszakban megszaporodnak a vásárlási lázat kihasználó kereskedői trükkök. A legfontosabb tanács éppen ezért az impulzusvásárlás elkerülése. Érdemes minden esetben higgadtan végiggondolni, valóban szükségünk van-e a kínált termékre, figyelmezetet a GVH.

Idén is eljött a Black Friday. /Fotó: Móricz Sabján Simon
Idén is eljött a Black Friday. /Fotó: Móricz Sabján Simon

Black Friday, Black Friday, Black Firday

A tudatos döntéshozatalhoz elengedhetetlen az alapos tájékozódás. A hatóság javaslata szerint a fogyasztóknak minden esetben meg kell győződniük arról, a feltüntetett ár valóban kedvezményes-e. Különös tekintettel kell lenni az olyan járulékos költségekre, mint a kiszállítási díj. A kedvezmény érvényesítésének pontos feltételeit szintén érdemes alaposan átolvasni. Az ár-összehasonlító oldalak és applikációk hasznos támpontot nyújthatnak. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a találati listák élén gyakran fizetett hirdetések szerepelnek. Ezek nem feltétlenül tükrözik a legkedvezőbb piaci ajánlatot.

Az online térben fokozott óvatosságra van szükség a webáruházak megbízhatóságának ellenőrzésekor.

 Gyanúra adhat okot, ha egy kereskedőről kizárólag ötcsillagos értékelések olvashatók. Ezeket az elismeréseket gyakran mesterségesen generálják. Hasonlóan intő jel, ha az oldalon hiányoznak a vállalkozás elérhetőségi adatai és az ügyfélszolgálat elérhetőségei. A felelős döntést segítheti a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság adatbázisa is. Ez a lista tartalmazza a súlyosan jogsértő webáruházakat. Emellett fontos észben tartani: internetes vásárlás esetén – néhány speciális kivételtől eltekintve – a vásárlót a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.


A Gazdasági Versenyhivatal kettős szerepet tölt be a piacon. Oktatóanyagokkal és oktatóvideókkal segíti a jogkövető vállalkozásokat az előírások betartásában. Ezzel párhuzamosan árgus szemekkel figyeli a jogsértő gyakorlatokat. A hatóság az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiemelt figyelmet fordít a webshopok árfeltüntetési módszereire a karácsonyi szezonban. Indokolt esetben vizsgálatot indítanak.


A határozott fellépés szükségességét és súlyát jól mutatja egy közelmúltbeli eset. A GVH a múlt héten közölte döntését az About You online divatáru portál ügyében. Az üzemeltető megtévesztő akciókkal és pszichés nyomásgyakorlással igyekezett vásárlásra bírni a fogyasztókat. A nemzeti versenyhatóság eljárásának eredményeként a cégnek mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Több százezer magyar vásárlónak fizetnek összesen több mint 500 millió forint kompenzációt. Ezenfelül 505 millió forint bírságot kötelesek átutalni a központi költségvetésbe. Az eset intő jel minden piaci szereplő számára: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat nem kifizetődő.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.