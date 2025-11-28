Semjén Zsolt: A ramsari egyezmény biztosítja a legfontosabb vizes élőhelyek védelmét + videó

A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel rendelkező, a ramsari egyezményt aláíró városok polgármestereinek negyedik találkozója kezdődött pénteken Tatán, az előadások és a kerekasztal-beszélgetések mellett a résztvevők ellátogatnak a tatai vadlúdsokadalomra, amikor az Öreg-tavon ötvenezer madár mozgása figyelhető meg.

Tablók a ramsari egyezményt aláíró városok polgármesterei negyedik találkozóján Tatán. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Hatvan élőhely-rekonstrukciós projekt indul Magyarországon

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a köszöntőjében elmondta, hogy

a vizes élőhelyeket védő ramsari egyezmény a modern nemzetközi természetvédelmi egyezmények közül a legrégebbi, 1971-ben írták alá az iráni Ramsar városában.

Hozzátette, Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez, és azóta 29 területet jelölt ki ramsari területként, ezzel lefedve az ország közel három százalékát; ezek között egyedi helyet foglalnak el a Tatai-tavak, amelynek védelmét kezdetektől fogva Tata városa biztosítja.

Semjén Zsolt kiemelte,

az Európai Unió 2024-ben megalkotott természet-helyreállítási rendelete lehetőség arra, hogy lépéseket tegyünk a klímaadaptáció, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntarthatóbbá tétele érdekében.

A miniszterelnök-helyettes elmondta, európai uniós társfinanszírozással, a nemzeti parki igazgatóságok kivitelezésében hatvan élőhely-rekonstrukciós projekt valósul meg a 2021–2027-es költségvetési időszak során, amelyek révén 73 ezer hektáron javítják a természetközeli élőhelyek állapotát.

Michl József (Fidesz–KDNP), Tata polgármestere közölte: Magyarországon egyedüliként települése rendelkezik a ramsari város címmel. A tatai pályázat az Öreg-tó madárvonulásban betöltött szerepét és e nemzetközi viszonylatban is egyedülálló szerep megőrzéséért kifejtett helyi tevékenységet hangsúlyozta.

Ramsari találkozó Tatán – 15 ország 25 városa vesz részt

A tatai vadlúdsokadalom az Öreg-tavat és az ott zajló különleges vadlúdvonulást állítja középpontba. Az Európa hidegebb vidékeiről érkező több tízezer madár mozgásának megfigyelésére épülő esemény az elmúlt 25 év alatt Magyarország egyik legnépszerűbb természetvédelmi fesztiváljává vált.

A ramsari egyezmény 174 országot tömörít. Magyarország 2017-ben akkreditálta Tatát a ramsari város pályázatra, és 2018-ban a város elnyerte a kitüntető címet, amelyet akkor 17 másik nemzetközi településsel együtt ítéltek oda.

A tatai találkozóra 15 ország 25 városának delegációja, valamint nemzetközi szervezetek szakértői érkeztek, összesen mintegy kétszáz résztvevővel.