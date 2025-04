Hortobágyi Öregtavak: uniós forrásból újul meg a magyar vizes élőhelyek egyik legszebbike

Mintegy 650 millió forint uniós forrásból újulhatnak meg a Hortobágyi Öregtavak. A történelmi jelentőségű fejlesztésnek köszönhetően Hortobágy legnagyobb összefüggő vizes élőhelye a vízkormányzás és az extenzív akvakultúra biztosításával hosszú távon is megőrizheti páratlan természeti értékeit, gazdag madárvilágát – emelte ki Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a projektet bemutató hortobágyi rendezvényen.

A fejlesztésel a Hortobágyi Öregtavak, a madárvilág paradicsoma és a magyar vizes élőhelyek egyik legszebbike válik még gazdagabbá / Fotó: AM

A jövő generációi is megismerhetik a Hortobágyi Öregtavakat

Rácz András ismertette, hogy a „Hortobágyi Öregtavak vízellátásának és természetvédelmi kezelésének fejlesztése” című projekt teszi lehetővé a Hortobágy legöregebb halastavainak fejlesztését. A korszerűsítés során

megújulnak a halastavak vízellátását és szabályozását biztosító műtárgyak,

a halastó egyéb létesítményeit helyreállítják,

a teleltető medencéket rendezik,

a tápcsatornát részlegesen helyreállítják,

lehalászóhelyeket alakítanak ki,

valamint a főgát közlekedését biztosítják.

A fejlesztés célja a halastórendszer extenzív akvakultúra fenntartására is alkalmas tavainak működőképes állapotban tartása.

Közép-Európa egyik legfontosabb madárélőhelye az itteni

A projekt révén a Natura 2000 hálózat egyik gyöngyszeme, a madárvilág paradicsoma és a magyar vizes élőhelyek egyik legszebbike válik még gazdagabbá, amellyel így a jövő generációi is megismerkedhetnek majd. A Hortobágyi Öregtavak, más néven Hortobágyi-halastó, 1850 hektáros területével a Ramsari Egyezmény védelmét is élvezi. Ez a terület Közép-Európa egyik legfontosabb madárélőhelye is, ahol évente több tízezer vándormadár pihen meg – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a vizes élőhelyek védelme kulcsfontosságú Magyarország biológiai sokféleségének megőrzésében. A most induló fejlesztés nemcsak a Hortobágy, hanem az egész ország természetvédelme számára példaértékű, ugyanis az hozzájárul a hazai és nemzetközi természetvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez, a helyi gazdaság stabil működéséhez, valamint a természeti értékek bemutatásához és a turizmus fejlesztéséhez is.