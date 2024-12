Komoly eredmények a környezetvédelem területén

A 2024-es esztendőben is komoly előrelépést tettek a magyar nemzeti park igazgatóságok és az állami természetvédelem. A most zárult, hétéves uniós pénzügyi időszak operatív programjainak köszönhetően 109 természetvédelmi beruházást valósítottak meg országszerte, és csaknem 42 milliárd forint összértékben, mintegy 180 ezer hektáron javították természeti környezetünk állapotát – közölte az Agrárminisztérium (AM) vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint a fajok és az élőhelyek védelmén, a természetvédelmi területkezelésen túlmenően a hazai nemzeti park igazgatóságoknak egyre több feladatuk van a társadalom megszólításában a természetvédelmi bemutatás terén is.

A hazánkban nyilvántartott mintegy hétszáz ökoturisztikai létesítmény felét mára már a tíz nemzeti parki igazgatóság valamelyike működteti, ezeket évente mintegy 1,6 millió regisztrált látogató keresi fel. A közlemény szerint a fokozódó társadalmi és szakmai érdeklődésnek az igazgatóságok újabb és újabb fejlesztések megvalósításával igyekeznek megfelelni. A tárca szerint az idei év egyik leglátványosabb turisztikai beruházása a Hortobágyon valósult meg. A Hortobágy – Világörökségünk a Puszta projekt keretében európai uniós forrásból újult meg a Pásztormúzeum, a Körszín és a Hortobágyi Csárda épületegyüttese, valamint a látogatóközpont kiegészítő munkái és a helyi vásártér kialakítása is befejeződött.

A projekt összértéke majdnem hárommilliárd forint volt.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság idén adta át hiánypótló információs központját, a Puszta Kapuját Bugacon. Az új létesítmény a környéken élő lakosság, a helyi gazdálkodók és a térségbe látogató vendégek számára nyújt tájékoztatást a Natura 2000 hálózatról és élőhelyekről. A fejlesztés csaknem háromszázmillió forintból valósult meg. Ugyancsak idén adták át hazánk legnagyobb génbankjának új, tápiószelei épületét. A projekt a legmodernebb technológiák alkalmazásával csaknem egymilliárd forintot tett ki. Az új növényi génbank épülete és infrastruktúrája a világon az első húsz közé rangsorolja az intézményt.

A két új hűtőtároló hosszú távra, legalább száz év időtartamra biztosítja az itt őrzött magtételek eltarthatóságát.

Az idei évben új magyar geoparkot avattunk, ugyanis a Bükk-vidék Geopark megkapta az UNESCO Globális Geopark címet. A Novohrad–Nógrád és a Bakony–Balaton geoparkokkal együtt idéntől már három nemzetközileg elismert geoparkkal büszkélkedhetünk. Mint írták, 2024-től a Bükk-vidék Geopark is hozzájárul Magyarország földtudományi és kulturális örökségének megőrzéséhez és bemutatásához.