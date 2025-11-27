Varga Endre László történész kapta az idei Wacław Felczak-díjat

November 26-án a Hagyományok Háza épületében rendezték meg a IV. Felczak-gálát, ahol átadták a Wacław Felczak-díjat, amelyet az alapítvány kuratóriuma azzal a céllal hozott létre 2022-ben, hogy ezzel is elismerje azon személyek munkáját, akik az évszázadokon átívelő magyar–lengyel barátság eszméjének továbbörökítéséhez kiemelkedő mértékben hozzájárultak. Idén a díjat Varga Endre László történész kapta, aki az 1918–1920 közötti magyar lengyel kapcsolatok, a Magyarországról Lengyelországba irányuló fegyver- és lőszerszállítmányok, az 1914–1918 között a lengyel légióban szolgált magyar önkéntesek elfeledett történetét feltárva és megismertetve sok évtizede konok, kitartó napi építőmunkával szolgálja a magyar–lengyel barátság ügyét.

Varga Endre László (középen) történész az idei Wacław Felczak-díjjal a kezében (Forrás: Wacław Felczak Alapítvány)

A Felczak-gálán adták át az idei Wacław Felczak-díjat

A díj szimbolikus jelentőségű, különlegessége, hogy az apró részletekből összeálló grafika egy fémhengerre vetül, és így elevenedik meg az Alapítvány névadójának arcképe.

Korábban Felczak-díjat kapott Kovács István polonista, diplomata, történész, író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, az idén elhunyt Kiss Gy. Csaba polonista, irodalomtörténész, kultúrtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és az ELTE címzetes egyetemi tanára, Petneki Áron polonista, művelődéstörténész, a krakkói Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar-Lengyel Történész vegyes bizottságának elnöke, Engelmayer Ákos etnográfus, polonista, a szabad Magyarország első varsói nagykövete, valamint Körmendy Adrienne diplomata, történész, levéltáros, korábbi krakkói főkonzul.