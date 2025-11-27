Waclaw Felczak AlapítványFelczak-díjlengyel-magyar barátság

Varga Endre László történész kapta az idei Wacław Felczak-díjat

Az életműdíj átadása mellett zenei előadás és állófogadásos vacsora várta a vendégeket a Wacław Felczak Alapítvány gáláján.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 13:24
Lisztes Jenő cimbalomművész a Wacław Felczak Alapítvány év végi gáláján. Forrás: Wacław Felczak Alapítvány
Lisztes Jenő cimbalomművész a Wacław Felczak Alapítvány év végi gáláján. Forrás: Wacław Felczak Alapítvány
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November 26-án a Hagyományok Háza épületében rendezték meg a IV. Felczak-gálát, ahol átadták a Wacław Felczak-díjat, amelyet az alapítvány kuratóriuma azzal a céllal hozott létre 2022-ben, hogy ezzel is elismerje azon személyek munkáját, akik az évszázadokon átívelő magyar–lengyel barátság eszméjének továbbörökítéséhez kiemelkedő mértékben hozzájárultak. Idén a díjat Varga Endre László történész kapta, aki az 1918–1920 közötti magyar lengyel kapcsolatok, a Magyarországról Lengyelországba irányuló fegyver- és lőszerszállítmányok, az 1914–1918 között a lengyel légióban szolgált magyar önkéntesek elfeledett történetét feltárva és megismertetve sok évtizede konok, kitartó napi építőmunkával szolgálja a magyar–lengyel barátság ügyét.

Varga Endre László (középen) történész az idei Wacław Felczak-díjjal a kezében (Forrás: Wacław Felczak Alapítvány)

A Felczak-gálán adták át az idei Wacław Felczak-díjat

Idén a díjat Varga Endre László történész kapta, aki az 1918–1920 közötti magyar lengyel kapcsolatok, a Magyarországról Lengyelországba irányuló fegyver- és lőszerszállítmányok, az 1914–1918 között a lengyel légióban szolgált magyar önkéntesek elfeledett történetét feltárva és megismertetve sok évtizede konok, kitartó napi építőmunkával szolgálja a magyar–lengyel barátság ügyét. A díjazott az Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész által megálmodott különleges anamorfózist vehette át. 

A díj szimbolikus jelentőségű, különlegessége, hogy az apró részletekből összeálló grafika egy fémhengerre vetül, és így elevenedik meg az Alapítvány névadójának arcképe.

Korábban Felczak-díjat kapott Kovács István polonista, diplomata, történész, író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, az idén elhunyt Kiss Gy. Csaba polonista, irodalomtörténész, kultúrtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és az ELTE címzetes egyetemi tanára, Petneki Áron polonista, művelődéstörténész, a krakkói Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar-Lengyel Történész vegyes bizottságának elnöke, Engelmayer Ákos etnográfus, polonista, a szabad Magyarország első varsói nagykövete, valamint Körmendy Adrienne diplomata, történész, levéltáros, korábbi krakkói főkonzul.

A díjátadás előtt köszöntötte a vendégeket Dr. Biernacki Karol elnök az alapítvány részéről, továbbá Pósánné Rácz Annamária, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára.

A program részeként bemutatták az alapítvány idei egyik legfőbb rendezvényéről, a III. Felczak-diáktáborról készült kisfilmet, majd Lisztes Jenő cimbalomművész és triója előadását hallgathatta meg a csaknem 150 vendég. 

Lisztes Jenő, az alapítvány zenei pályázatán nyert támogatást, ennek révén valósult meg a The Polish Project című magyar–lengyel központú folk-jazz album Dawid Czernik lengyel hegedűművész közreműködésével.

Ezt követően az este egy állófogadásos vacsorával folytatódott, ahol a lengyel és magyar konyha ízeit kóstolva találkozhattak a hazai lengyelség képviselői, illetve a lengyel és a magyar nemzet közötti barátság elmélyítéséért dolgozó meghívottak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu