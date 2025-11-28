Ukrajnaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Robbanásokra ébredt Oroszország – Putyin válasza csak idő kérdése

November 28-ra virradóra kiterjedt dróntámadás rázott meg több orosz várost – köztük Taganrogot, Szmolenszket és Szaratovot –, ahol robbanásokat jelentettek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 8:17
Soha nem látott távolságból érte kritikus dróncsapás Oroszországot Forrás: AFP
Helyi lakosok szerint robbanásokat lehetett hallani a taganrogi Juzsnyij katonai repülőtér közelében. Robbanásokról érkeztek hírek Szaratovból és Szmolenszkből is, és szemtanúk felvételei állítólag az ott bekövetkezett detonációkat mutatják – számolt be az Origo.

Erős robbanások rázták meg Oroszországot. Ukrajna drónokkal támadott – a kép illusztráció (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)
Illusztráció. Fotó: NurPhoto

A Fekete-tenger partján fekvő Novorosszijszkban légiriadót rendeltek el, a jelentések szerinti dróntámadás miatt 

– közölték helyi lakosok.

A részleteket egyelőre nem lehetett függetlenül ellenőrizni, és az ukrán hadsereg sem kommentálta még a támadást – írja a The Kyiv Independent.

Taganrog az Azovi-tenger északi partján fekszik, Szmolenszk Belarusszia keleti határvidékéhez közel, Szaratov pedig a Volga mentén található.

Kijev rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát annak érdekében, hogy gyengítse Moszkva képességét az Ukrajna elleni háború folytatására.

November 26-án kora reggel ismeretlen drónok csapást mértek az oroszországi Csebokszári városára a Csuvasföldi Köztársaságban; az ukrán vezérkar később azt közölte, hogy találat érte az orosz védelmi iparnak elektronikai eszközöket gyártó egyik üzemet.

 

Borítókép: Dróncsapás érte Oroszországot (Fotó: AFP)

Putyin kulcsfontosságú kijelentést tett a békéről

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

