Robbanásokra ébredt Oroszország – Putyin válasza csak idő kérdése

A Fekete-tenger partján fekvő Novorosszijszkban légiriadót rendeltek el, a jelentések szerinti dróntámadás miatt

– közölték helyi lakosok.

🇷🇺 Саратове возникли пожары после ночной атаки БПЛА🔥В ночь на 28 ноября местные жители сообщают о взрывах.💥

О пострадавших неизвестно.

A részleteket egyelőre nem lehetett függetlenül ellenőrizni, és az ukrán hadsereg sem kommentálta még a támadást – írja a The Kyiv Independent.

Taganrog az Azovi-tenger északi partján fekszik, Szmolenszk Belarusszia keleti határvidékéhez közel, Szaratov pedig a Volga mentén található.