Helyi lakosok szerint robbanásokat lehetett hallani a taganrogi Juzsnyij katonai repülőtér közelében. Robbanásokról érkeztek hírek Szaratovból és Szmolenszkből is, és szemtanúk felvételei állítólag az ott bekövetkezett detonációkat mutatják – számolt be az Origo.
Robbanásokra ébredt Oroszország – Putyin válasza csak idő kérdése
November 28-ra virradóra kiterjedt dróntámadás rázott meg több orosz várost – köztük Taganrogot, Szmolenszket és Szaratovot –, ahol robbanásokat jelentettek.
A Fekete-tenger partján fekvő Novorosszijszkban légiriadót rendeltek el, a jelentések szerinti dróntámadás miatt
– közölték helyi lakosok.
A részleteket egyelőre nem lehetett függetlenül ellenőrizni, és az ukrán hadsereg sem kommentálta még a támadást – írja a The Kyiv Independent.
Taganrog az Azovi-tenger északi partján fekszik, Szmolenszk Belarusszia keleti határvidékéhez közel, Szaratov pedig a Volga mentén található.
További Külföld híreink
Kijev rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát annak érdekében, hogy gyengítse Moszkva képességét az Ukrajna elleni háború folytatására.
További Külföld híreink
November 26-án kora reggel ismeretlen drónok csapást mértek az oroszországi Csebokszári városára a Csuvasföldi Köztársaságban; az ukrán vezérkar később azt közölte, hogy találat érte az orosz védelmi iparnak elektronikai eszközöket gyártó egyik üzemet.
Borítókép: Dróncsapás érte Oroszországot (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Aggasztja az európaiakat az Északi Áramlat ügye
Európa legnagyobb rejtélye.
Így vergődik a balliberális média Orbán Viktor moszkvai útja miatt
Ha békét akarunk, akkor Putyinnal is tárgyalni kell.
Szijjártó Péter elmondta, hogy miért fontosak az orosz energiahordozók
Orosz energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének.
Újabb szuverenitást sértő, migrációpárti döntést hozott az Európai Unió Bírósága
Itt vannak a részletek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Aggasztja az európaiakat az Északi Áramlat ügye
Európa legnagyobb rejtélye.
Így vergődik a balliberális média Orbán Viktor moszkvai útja miatt
Ha békét akarunk, akkor Putyinnal is tárgyalni kell.
Szijjártó Péter elmondta, hogy miért fontosak az orosz energiahordozók
Orosz energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének.
Újabb szuverenitást sértő, migrációpárti döntést hozott az Európai Unió Bírósága
Itt vannak a részletek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!