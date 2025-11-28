Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központivóvízkút

Naponta ellenőrzik az ivóvíz minőségét ezeken a helyeken, kiderült, hány településen volt gond vele

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ folyamatosan ellenőrzi az ivóvíz minőségét. A vizsgálati eredmények országosan 99–100 százalékban megfeleltekek az előírásoknak.

Magyar Nemzet
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ2025. 11. 28. 8:57
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2024-re vonatkozó, frissen közzétett ivóvízminőségi értékelése alapján Magyarország településeinek 99,8 százalékán biztonságosan fogyasztható és jó minőségű az ivóvíz. 

Budapest, 2022. május 14. A monori B&K Kft. Refill - Töltsd újra! kültéri palacktöltő állomása, ivókútja a fővárosban, a XI. kerületi Móricz Zsigmond körtéren. Egy mozgalom magyarországi megjelenése kapcsán ma már minél több helyen, főként forgalmas köztereken, bevásárlóközpontokban, sok embert kiszolgáló létesítményekben jelennek meg a palacktöltő állomások. Egyre többen figyelnek arra, hogy kulaccsal induljanak el otthonról, és igényük van arra, hogy higiénikus körülmények között tiszta ivóvizet tudjanak utántölteni. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Ivókút a fővárosban (Fotó: MTVA/ Róka László

Közölték: az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik, évente legalább négyszer minden településen, a legnagyobb rendszerekben akár naponta. A vizsgálatok során több mint 60 különböző paramétert ellenőriznek, beleértve a kémiai anyagokat és a mikrobiológiai jellemzőket is. A vizsgálati eredmények túlnyomó többsége országosan 99–100 százalékban megfelelt az előírásoknak.

A hatóság kiemelte: a ritka, eseti problémák hátterében jellemzően műszaki hibák állnak, amelyek például csőtörés vagy a hálózatot érintő munkálatok után jelentkeztek. Az átmeneti kémiai kifogások leggyakoribb oka a fertőtlenítési melléktermékek, emelkedett nitritkoncentráció vagy növényvédőszer-maradványok megjelenése volt, amit a vízkezelő technológia üzemzavara, illetve a kutak műszaki hibája okozhatott. Az eseti vízminőségi problémák okát a népegészségügyi hatóság minden esetben kivizsgálta, és elrendelte a biztonságos ivóvízellátás érdekében szükséges intézkedéseket.

Az NNGYK közölte, több mint 51 ezer minta és közel 800 ezer mérési eredmény alapján 

a hazai esetek 97 százalékában biztonságosan fogyasztható az ivóvíz,

ennek 66 százalékában egy paraméterben sem volt eltérés, 34 százalékában csupán enyhe, egészségre ártalmatlan bakteriológiai vagy kémiai eltérések fordultak elő (például enyhe zavarosság, kismértékű vas- vagy mangánemelkedés, illetve alacsony vízkeménység). Az esetileg jelentkező, gyorsan orvosolt vízminőségi problémák a települések 2,8 százalékát érintették.

Mindössze nyolc településen – az ország településeinek 0,2 százalékán – fordult elő, hogy a víz arzéntartalma a természetes geológiai viszonyok miatt meghaladta a megengedett határértéket. Ezeken a helyeken a lakosság konténeres víztisztító berendezésekkel jut biztonságos ivóvízhez, miközben a vízminőség-javító beruházások folyamatban vannak – tették hozzá.

Az NNGYK kiemelt feladata, hogy független és szakszerű módon értékelje a magyarországi ivóvíz minőségét. 

A mostani adatok egyértelműen igazolják, hogy Magyarország ivóvize nemcsak biztonságos, hanem kiváló minőségű.

Az egyes települések ivóvízminőségére vonatkozó részletes értékelés, valamint az ivóvízzel kapcsolatos további hasznos információk elérhetők az NNGYK honlapján.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


