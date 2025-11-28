Naponta ellenőrzik az ivóvíz minőségét ezeken a helyeken, kiderült, hány településen volt gond vele

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2024-re vonatkozó, frissen közzétett ivóvízminőségi értékelése alapján Magyarország településeinek 99,8 százalékán biztonságosan fogyasztható és jó minőségű az ivóvíz.

Közölték: az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik, évente legalább négyszer minden településen, a legnagyobb rendszerekben akár naponta. A vizsgálatok során több mint 60 különböző paramétert ellenőriznek, beleértve a kémiai anyagokat és a mikrobiológiai jellemzőket is. A vizsgálati eredmények túlnyomó többsége országosan 99–100 százalékban megfelelt az előírásoknak.

A hatóság kiemelte: a ritka, eseti problémák hátterében jellemzően műszaki hibák állnak, amelyek például csőtörés vagy a hálózatot érintő munkálatok után jelentkeztek. Az átmeneti kémiai kifogások leggyakoribb oka a fertőtlenítési melléktermékek, emelkedett nitritkoncentráció vagy növényvédőszer-maradványok megjelenése volt, amit a vízkezelő technológia üzemzavara, illetve a kutak műszaki hibája okozhatott. Az eseti vízminőségi problémák okát a népegészségügyi hatóság minden esetben kivizsgálta, és elrendelte a biztonságos ivóvízellátás érdekében szükséges intézkedéseket.

Az NNGYK közölte, több mint 51 ezer minta és közel 800 ezer mérési eredmény alapján

a hazai esetek 97 százalékában biztonságosan fogyasztható az ivóvíz,

ennek 66 százalékában egy paraméterben sem volt eltérés, 34 százalékában csupán enyhe, egészségre ártalmatlan bakteriológiai vagy kémiai eltérések fordultak elő (például enyhe zavarosság, kismértékű vas- vagy mangánemelkedés, illetve alacsony vízkeménység). Az esetileg jelentkező, gyorsan orvosolt vízminőségi problémák a települések 2,8 százalékát érintették.

Mindössze nyolc településen – az ország településeinek 0,2 százalékán – fordult elő, hogy a víz arzéntartalma a természetes geológiai viszonyok miatt meghaladta a megengedett határértéket. Ezeken a helyeken a lakosság konténeres víztisztító berendezésekkel jut biztonságos ivóvízhez, miközben a vízminőség-javító beruházások folyamatban vannak – tették hozzá.