Levél jön a NAV-tól, figyeljen, még beadhat önellenőrzést, ha mulasztott

Osztalék, árfolyamnyereség, kamatjövedelem – ezek például azok a külön adózó jövedelmek, amelyeket az szja-bevallásban fel kell tüntetni. Mindezek után a szochót is meg kell fizetni – jelezte az adóhivatal. A NAV ma küldi ki figyelmeztető levelét azoknak, akik rosszul számoltak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 7:57
A szocho fizetésére figyelmeztet a NAV. Forrás: Shutterstock
A 2023-24-es szja-bevallások elemzésével azonosította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azokat az adózókat, akik külön adózó jövedelmeik után nem a jogszabályok szerint fizették meg a szociális hozzájárulási adót (szocho). Közülük ma kétszázan kapnak levelet, hogy számolják át, és ha kell, nyújtsanak be önellenőrzést az eSZJA-rendszerben.

szocho, bérek, fizetés, pénz
Önellenőrzést nyújthat be, aki elmulasztott a szocho megfizetését/Fotó: Shutterstock

Nem büntet a NAV, csak figyelmeztet

A NAV a büntetés helyett ezúttal is csak felhívja a figyelmet a mulasztásra, és az értesítésben minden segítséget megad a helyes bevalláshoz. Ha az szja-bevallást valóban módosítani kell, segítséget nyújt az eSZJA praktikus önellenőrzés-támogató funkciója, ami az előzménybevallás adataiból automatikusan kiszámítja és kitölti az önellenőrzéses mezőket, illetve a fizetendő önellenőrzési pótlékot is kikalkulálja. Ha tehát valakinek az elmúlt években volt külön adózó jövedelme, és a szochót nem jól számította ki, most gyorsan és egyszerűen rendezheti kötelezettségeit, és elkerülheti az ellenőrzést.

