Levél jön a NAV-tól, figyeljen, még beadhat önellenőrzést, ha mulasztott

A 2023-24-es szja-bevallások elemzésével azonosította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azokat az adózókat, akik külön adózó jövedelmeik után nem a jogszabályok szerint fizették meg a szociális hozzájárulási adót (szocho). Közülük ma kétszázan kapnak levelet, hogy számolják át, és ha kell, nyújtsanak be önellenőrzést az eSZJA-rendszerben.

Önellenőrzést nyújthat be, aki elmulasztott a szocho megfizetését/Fotó: Shutterstock

Nem büntet a NAV, csak figyelmeztet

A NAV a büntetés helyett ezúttal is csak felhívja a figyelmet a mulasztásra, és az értesítésben minden segítséget megad a helyes bevalláshoz. Ha az szja-bevallást valóban módosítani kell, segítséget nyújt az eSZJA praktikus önellenőrzés-támogató funkciója, ami az előzménybevallás adataiból automatikusan kiszámítja és kitölti az önellenőrzéses mezőket, illetve a fizetendő önellenőrzési pótlékot is kikalkulálja. Ha tehát valakinek az elmúlt években volt külön adózó jövedelme, és a szochót nem jól számította ki, most gyorsan és egyszerűen rendezheti kötelezettségeit, és elkerülheti az ellenőrzést.