szalmonellaBakonykarszt Zrtrendszerbaktérium

Szalmonellás az ivóvíz idehaza több településen is, csak forralás után fogyassza!

Már intézkednek az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Veol2025. 09. 04. 15:08
ivóvíz,víz,kancsó,csapvíz
illusztráció Forrás: Pexels
Szalmonellafertőzést mutattak ki az ivóvízben Vilonyán és Papkeszin, így az kizárólag forralás után fogyasztható – írja a Veol. 

A portál megkereste a Bakonykarszt Zrt.-t, amely arról tájékoztatott, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közegészségügyi és járványügyi osztályának határozata értelmében a két településen az ivóvíz kizárólag forralás után fogyasztható. Kiderült az is, hogy Vilonya településen vett négy vízminta szalmonellabaktérium jelenlétét mutatta ki az ivóvízhálózatban. Hozzáfűzték, a társaság haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az érintett településeken ismét kifogástalan legyen az ivóvíz minősége.

Emellett megkezdték a teljes vízellátó víziközműrendszer fertőtlenítését a rendszerhez tartozó mind az öt települést érintően, ezek: Berhida, Ősi, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván. A fokozott fertőtlenítőszer-adagolás miatt a víz íze kissé eltérhet a megszokottól, de ez a fogyaszthatóságát nem befolyásolja – fűzték hozzá. Az eset részleteit a Veol cikkében olvashatja. 


