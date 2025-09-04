Szalmonellás az ivóvíz idehaza több településen is, csak forralás után fogyassza!

A portál megkereste a Bakonykarszt Zrt.-t, amely arról tájékoztatott, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közegészségügyi és járványügyi osztályának határozata értelmében a két településen az ivóvíz kizárólag forralás után fogyasztható. Kiderült az is, hogy Vilonya településen vett négy vízminta szalmonellabaktérium jelenlétét mutatta ki az ivóvízhálózatban. Hozzáfűzték, a társaság haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az érintett településeken ismét kifogástalan legyen az ivóvíz minősége.