Szalmonellafertőzést mutattak ki az ivóvízben Vilonyán és Papkeszin, így az kizárólag forralás után fogyasztható – írja a Veol.
Szalmonellás az ivóvíz idehaza több településen is, csak forralás után fogyassza!
Már intézkednek az ügyben.
A portál megkereste a Bakonykarszt Zrt.-t, amely arról tájékoztatott, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közegészségügyi és járványügyi osztályának határozata értelmében a két településen az ivóvíz kizárólag forralás után fogyasztható. Kiderült az is, hogy Vilonya településen vett négy vízminta szalmonellabaktérium jelenlétét mutatta ki az ivóvízhálózatban. Hozzáfűzték, a társaság haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az érintett településeken ismét kifogástalan legyen az ivóvíz minősége.
További Belföld híreink
Emellett megkezdték a teljes vízellátó víziközműrendszer fertőtlenítését a rendszerhez tartozó mind az öt települést érintően, ezek: Berhida, Ősi, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván. A fokozott fertőtlenítőszer-adagolás miatt a víz íze kissé eltérhet a megszokottól, de ez a fogyaszthatóságát nem befolyásolja – fűzték hozzá. Az eset részleteit a Veol cikkében olvashatja.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lezárásokra kell készülni Budapesten, ezeket a helyeket kerülje el autóval + térkép
Érdemes tájékozódni, mielőtt elindul otthonról.
Beakadt a lemez Magyar Péter embereinél, kínosan kerülik a válaszadást + videó
Gerzsenyi Gabriella még a fővárosi Tisza-szigetekről szóló kérdésre is csak az adócsökkentésről szóló mantrát ismételgette.
Kínos lebukása után gátlástalanul fenyegetőzik Niedermüller Péter
Mohácsy István: Nem számít, hogy fenyegetőzik a habzó szájú vérkommunista polgármester.
Magyar Péter nem tudja elterelni a figyelmet a sorozatos lebukásairól
Menczer Tamás ismét szóváltásba keveredett a Tisza-vezérrel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lezárásokra kell készülni Budapesten, ezeket a helyeket kerülje el autóval + térkép
Érdemes tájékozódni, mielőtt elindul otthonról.
Beakadt a lemez Magyar Péter embereinél, kínosan kerülik a válaszadást + videó
Gerzsenyi Gabriella még a fővárosi Tisza-szigetekről szóló kérdésre is csak az adócsökkentésről szóló mantrát ismételgette.
Kínos lebukása után gátlástalanul fenyegetőzik Niedermüller Péter
Mohácsy István: Nem számít, hogy fenyegetőzik a habzó szájú vérkommunista polgármester.
Magyar Péter nem tudja elterelni a figyelmet a sorozatos lebukásairól
Menczer Tamás ismét szóváltásba keveredett a Tisza-vezérrel.